Selda Hatun TAN/GEBZE (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 19´u Afganistan ve 8´i Pakistan uyruklu 27 kaçak göçmeni TEM yolunun kenarında bırakan TIR sürücüsü M.N.O. yakalandı. Kaçaklar, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi.
TEM yolu Gebze Kirazpınar mevkisinde, yol kenarında durdurulan TIR´ın dorsesinden inenler, ulaşımı tehlikeye düşürdü. Bu sırada yoldan geçenler, TIR'ın dorsesinden inenleri cep telefonu kamerasıyşa görüntüleyerek, jandarmaya ihbarda bulundu. Yol kenarındaki araziye dağılarak saklananların, kaçak göçmenler olduğu ortaya çıktı. 19´u Afganistan ve 8´i Pakistan uyruklu 27 kaçak göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri, TIR sürücüsü M.N.O.´yu yakalamak için çalışma başlattı. TIR, yol üzerinde durdurulurken, sürücü M.N.O. de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi.
Yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenleri yol kenarında bıraktığı belirlenen M.N.O., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.N.O., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Selda Hatun TAN
2020-09-21 12:20:08
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