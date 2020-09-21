Elif, başkanın makam aracıyla okula götürüldü

ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yüz yüze eğitimin ilk gününde birinci sınıfa yeni başlayan Elif Koç'u makam aracıyla okuluna bıraktı. Çiftçi okulda çocuklara hijyen seti dağıttı.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ana sınıfı ve birinci sınıfların yüz yüz eğitime başladığı ilk günde birinci sınıfa yeni başlayan Elif Koç'un heyacanına ortak oldu. Emek Mahallesi'nde oturan Elif Koç'u makam aracıyla evinden alan Başkan Çiftçi, eğitime başladığı Akçakoça İlkokulu'na götürdü. Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Başkan Çiftçi ve Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Akçakoca İlkokulu'nda sınıfları gezerek, yeni okula başlayan çocuklarla bir süre sohbet etti. Öğrencilere hijyen seti dağıtan Çiftçi, pandemi dolayısıyla maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedi. Çiftçi, öğrencilere yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diledi.
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Çayırova Haluk TURGUT
2020-09-21 13:24:25
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