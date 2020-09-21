İlişkilerde şiddet görüyorsanız, bu uyarıları dikkate alın

– Yaşanan ilişkilerde şiddet gören taraflara Avukat Buket Nurşah Tekışık önemli uyarılarda bulundu.

Dünya genelinde giderek artan ilişkilerde şiddet, tehdit olaylarına karşı ülkeler önlemlerini alıyor. Özellikle Türkiye’de kadına yönelik şiddete karşı bir çok adım atılıyor. Peki taraflar şiddet olayına karşı nasıl önlem almalı.



“Sıradaki kurbanları korumak tamamen sizin elinizde”

Avukat Buket Nurşah Tekışık konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. ‘Yaşanılan ilişkilerde kocam değil mi? Döver. Sevgilim değil mi? Nasıl olsa affederim demiyorsanız, 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun yanınızda’ hatırlatmasında bulunan Tekışık, “Kendinizi koruyamamış olabilirsiniz, ancak şiddet gördüğünüz şahıstan şikayetçi olarak sıradaki kurbanları korumak tamamen sizin elinizde. Şiddete maruz kaldıysanız bu illa fiziksel olmak zorunda değil aşağıdaki adımları izleyin. Eğer herhangi birinin sizi aramasından ve sürekli olarak size tehdit etmesinden korktuysanız ve bu sizi rahatsız ediyorsa fiziksel şiddet boyuna ulaşmadan da koruma kararı çıkarmanız mümkün” dedi.

İzlenecek yolları adım adım anlatan Avukat Buket Nurşah Tekışık, “Cumhuriyet Savcılığı nezdinde de şikayetçi olabileceği gibi, İl ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlükleri, belediyelerin veya baroların kadın dayanışma merkezleri, Mor Çatı gibi çeşitli kadın örgütlenmelerinden yardım isteyebilir veya Alo 183’ü arayabilirler. ALO 183 kadın, çocuk, özürlü sosyal hizmet danışma hattı, şiddete maruz kalan veya kalma ihtimali bulunan kadınlara psikolojik, ekonomik ve hukuki destek vermekte ve gerekli duydukları hizmete ulaşmalarını sağlamaktadır” diye konuştu.



“Vücudunuzda oluşan darp izlerini fotoğraflayın veya kamera kaydına alın”

Fiziksel şiddete maruz kalınması durumunda ise yapılacakları anlatan Tekışık, “Siz de haberlerde rastlayıp üzülerek takip ettiğiniz şiddet mağdurlarından birisiniz artık. Öncelikle çok geçmiş olsun. 155 veya 156 no’lu hatları arayıp olayın yaşandığı yere ekip yönlendirmelerini isteyin. Olay mahallinde bulunmuyorsanız, en yakın polis merkezine veya jandarma karakoluna gidip aile içi şiddete uğradığınızı belirtinç Vakit kaybetmeden hastanelerin acil servisinden darp raporu alın. Vücudunuzda oluşan darp izlerini fotoğraflayın veya kamera kaydına alın. Eğer bu aşamaya kadar polisle irtibata geçmediyseniz, şikayetçi olmaya karar vermeniz durumunda olayın gerçekleştiği semtin bağlı bulunduğu İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurup ifade verin. Kadın kuruluşlarına danışarak, ihtiyaç duymanız halinde maddi, hukuki ve psikolojik destek talep edin. Esasında tüm bunlardan önce, henüz tehdit ve rahatsız etme aşamasındayken dahi 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun yanınızda. Derhal mesajların, arama kayıtlarının, ekran resmini alarak ilgili kolluk kuvvetlerine veya çevrenizdeki en yakın adliyeye giderek uzaklaştırma kararı alabilirsiniz. Koruma tedbiri kararının ihlal edilmesi halinde, ihlal eden üç günden on güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur. İhlalin tekrar edilmesi halinde zorlama hapsinin süresi onbeş günden otuz güne kadar uzatılacaktır. Kaldı ki ben bir avukat olarak; boşanma davalarında eğer karşı taraf herhangi bir şiddet eğiliminde ise, zarar verme ihtimali varsa, derhal müvekkilim için koruma kararı talep ediyorum. Böylece sorunsuz bir şekilde taraflar boşanıyor” şeklinde konuştu.

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