Kadınların etek altı fotoğraflarını çeken şüpheli adliyede (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cep telefonunun kamerasıyla kadınların etek altı fotoğraflarını çektiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Sezai S., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Haluk TURGUT
2020-09-21 15:36:10
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