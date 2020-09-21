Kocaelispor’un ilk maçının heyecanı Belsa Plaza önünde yaşandı

İzmit Belediyesi, Kocaelispor’un 20202021 sezonunda ilk maçı olan Sarıyer mücadelesini tüm Kocaelispor severlerine led ekranda naklen yayınladı.

Misli.com 2. Lig 2. Grupta mücadele eden Kocaelispor’un Sarıyer ile oynadığı 20202021 sezonunun ilk maçı, İzmit Belediyesi Belsa Plaza önünde naklen taraftarlarla buluştu. Sosyal mesafe kurallarına uyum gösterilerek izlenen Kocaelispor Sarıyer mücadelesinde gol sesi çıkmadı. 00 berabere biten maçta Kocaelispor ile Sarıyer birer puan alarak ligdeki yerlerini korudu. Led ekranda naklen yayınlanan KocaelisporSarıyer maçını, kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden yediden yetmişe tüm taraftarlar izlerken, maç esnasında başlayan yağmur heyecanı bölemedi.

Kocaelispor’un net gol pozisyonlardan yararlanamadığı maç golsüz beraberlikle sonuçlandı. Kocaelispor ikinci hafta mücadelesinde Manisa FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sıradaki maçı heyecanla bekleyen yeşilsiyahlı taraftarlar, İzmit Belediyesinin yapmış olduğu naklen yayın ile Kocaelispor’u desteklemeye devam etmek istediklerini belirtti.

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