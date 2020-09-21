Otomobil yeşil alana uçtu: Aynı aileden 3 yaralı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin bariyerlere çarparak yeşil alana uçması sonucu yaralanan 3 kişiden otomobil sürücüsü Süheyla Ural (69), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR

2020-09-21 16:50:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.