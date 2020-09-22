Sokakta karşılarında Örümcek Adam’ı görenlerin ağızları açık kaldı Örümcek Adam sokak sokak gezerek maske dağıttı Örümcek Adam hayranı çocuklar: "Gerçek olmadığını sanıyordum ama gerçekmiş" "Her gün Örümcek Adam diye tutturuyorum görmek için. Hiç gelmiyorsun İzmit’e"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokakta karşılarında Örümcek Adam’ı görenlerin ağızları açık kaldı Örümcek Adam sokak sokak gezerek maske dağıttı Örümcek Adam hayranı çocuklar: "Gerçek olmadığını sanıyordum ama gerçekmiş" "Her gün Örümcek Adam diye tutturuyorum görmek için. Hiç gelmiyorsun İzmit’e"

İHA

Sokakta karşılarında Örümcek Adam’ı görenlerin ağızları açık kaldı Örümcek Adam sokak sokak gezerek maske dağıttı Örümcek Adam hayranı çocuklar: "Gerçek olmadığını sanıyordum ama gerçekmiş" "Her gün Örümcek Adam diye tutturuyorum görmek için. Hiç gelmiyorsun İzmit’e"

Kocaeli'de "Örümcek Adam" kostümü giyerek çocuk parkında ağaçlarda akrobatik hareketler yapan Burak Soylu, Kocaeli'de gelerek burada farkındalık oluşturabilmek için maske dağıttı. Sokakta karşılarında Örümcek Adam'ı gören çocukların şaşkınlığını dile getirdikleri diyaloglar ise renkli görüntüler oluştu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde "Örümcek Adam" hayranı olan minik Kuzey Çevikel’e sürpriz yapmak isteyen ailesi, Antalya’da yaşayan ve "Örümcek Adam" olarak tanınan 27 yaşındaki Burak Soylu’yu İzmit'e davet etti. Daveti kırmayan Soylu, Örümcek Adam kostümünü giyerek geldiği İzmit'te minik Kuzey’i ziyaret ederek verdiği hediye ile doğum gününü kutladı. Daha Soylu ve Kuzey, giydikleri örümcek adam kostümleri ile sokağa çıkarak dolaşmaya başladı. Sokakta İzmit Belediyesi ekipleriyle birlikte sosyal sorumluluk kapsamında maskesi olmayanlara maske dağıtan Örümcek Adam ve minik Kuzey, ilginç görüntülere sahne oldu. Sokakta gezen ve parktaki ağaçlara tırmanarak akrobatik hareketler yapan Örümcek Adam’ı gören küçük çocuklar ve aileleri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Örümcek Adam hayranı olan miniklerin heyecanlı diyalogları da renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklar, gerçek olduğunu düşündükleri Örümcek Adam ile fotoğraf çekilebilmek için sıraya girdi.

“İnsanlara maske dağıttım ve güzel mesajlar vermeye çalıştım”
İzmit sokaklarında akrobatik hareketler sergileyerek çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Örümcek Adam Soylu, daha önce de birçok sosyal sorumluluk çalışması yaptığını söyledi. Soylu, “Buraya da Kuzey kardeşimin doğum günü için geldim İzmit Kocaeli’ye. Burada da insanların maske takmadığını fark ettim. O yüzden sosyal farkındalık olması için insanlara maske dağıttım ve güzel mesajlar vermeye çalıştım. Şu an çok şaşırıyor insanlar ilk defa gördükleri için. Ama genel olarak tepkiler çok güzel” dedi.

“Gerçek olmadığını sanıyordum ama gerçekmiş”
Örümcek Adam’ı karşısında görünce çok mutlu olan minik Yeter Kaya, “Görüyorum hep ağaçlara tırmanıyor. Bütün herkesi kurtarıyor. Onu gördüğüm için çok mutluyum. Gerçek olmadığını sanıyordum ama gerçekmiş” diye konuştu.

"Hiç gelmiyorsun İzmit’e"
Örümcek Adam’ın başka bir minik hayranı Ali Ege Hacıoğlu ise Örümcek Adam’a, “Her gün Örümcek Adam diye tutturuyorum görmek için. Hiç gelmiyorsun İzmit’e" diyerek serzenişte bulundu.

“Biz Örümcek Adam abimizi çok seviyoruz”
Minik Kuzey’in doğum günü için Burak Soylu’yu İzmit’e davet ettiklerini belirten Ece Çevikel de, “Sağ olsun kendisi de bizi kırmadı, buralara kadar geldi. Hem Kuzey’i hem bizleri çok mutlu etti. İzmit Belediyemizin vermiş olduğu destek doğrultusunda sosyal sorumluluk projesine de destek olmak istedi. İzmitli halkımıza maske dağıtımında bulundu. Biz Örümcek Adam abimizi çok seviyoruz ve tekrar İzmit’te onu görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Yine he zamanki gibi iyiliğini gösterdi”
Oğluyla birlikte parka gittiklerinde karşılarında Örümcek Adam’ı görünce çok şaşırdıklarını söyleyen minik Ali Ege’nin babası Murat Hacıoğlu ise, “Sonuçta her gün parka geliyoruz ama Örümcek Adam’a denk gelmiyoruz. Oğlumla geldiğimde kendisi çok mutlu oldu, çok sevindi. Örümcek Adam burada maskesi olmayanlara maske dağıttı. Yine he zamanki gibi iyiliğini gösterdi” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli’de halk otobüsünde maske takmayan yolcular kameralarla tespit ediliyor 24 saat izlenilen araçlarda maske takmayanlar tespit edilip cezalandırılıyor Kameralar tespit ediyor polisler cezayı kesiyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de halk otobüsünde maske takmayan yolcular ...
Osman Hamdi Bey Müzesi restore edilecek
YEREL HABERLER Osman Hamdi Bey Müzesi restore edilecek
Telefon direğinden düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER Telefon direğinden düşen işçi yaralandı
Otomobil yeşil alana uçtu: Aynı aileden 3 yaralı (2)
YEREL HABERLER Otomobil yeşil alana uçtu: Aynı aileden 3 yaralı (2)
Başkan Özlü, Döngel Vadisi mesire alanında
YEREL HABERLER Başkan Özlü, Döngel Vadisi mesire alanında
Küçük çocuğuna şiddet uygulayan baba serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Küçük çocuğuna şiddet uygulayan baba serbest ...
Dere yatağına uçan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı
YEREL HABERLER Dere yatağına uçan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı
Çocuğuna şiddet uygulayan baba, gözaltına alındı (2)
YEREL HABERLER Çocuğuna şiddet uygulayan baba, gözaltına alındı (2)
Kocaeli deniz ulaşımında kış tarifesine geçildi
YEREL HABERLER Kocaeli deniz ulaşımında kış tarifesine geçildi
Kocaelispor’un ilk maçının heyecanı Belsa Plaza önünde yaşandı
YEREL HABERLER Kocaelispor’un ilk maçının heyecanı Belsa Plaza ...
Kadınların etek altı fotoğraflarını çeken şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER Kadınların etek altı fotoğraflarını çeken şüpheli ...
Kadınların etek altı fotoğraflarını çeken şüpheli adliyede  
YEREL HABERLER Kadınların etek altı fotoğraflarını çeken şüpheli ...
Gebze'de Hareketlilik Haftası farkındalığı
YEREL HABERLER Gebze'de Hareketlilik Haftası farkındalığı
Kuruçeşme tramvay hattı için ilk adım atıldı
YEREL HABERLER Kuruçeşme tramvay hattı için ilk adım atıldı
Çocuğuna şiddet uygulayan baba, gözaltına alındı
YEREL HABERLER Çocuğuna şiddet uygulayan baba, gözaltına alındı
Kartepe’ye iki adet elektrikli araç şarj ünitesi yapıldı
YEREL HABERLER Kartepe’ye iki adet elektrikli araç şarj ünitesi ...
İlişkilerde şiddet görüyorsanız, bu uyarıları dikkate alın
YEREL HABERLER İlişkilerde şiddet görüyorsanız, bu uyarıları dikkate ...
Büyükşehir, sanayi esnafının talebini yerine getirdi
YEREL HABERLER Büyükşehir, sanayi esnafının talebini yerine getirdi
Elif, başkanın makam aracıyla okula götürüldü
YEREL HABERLER Elif, başkanın makam aracıyla okula götürüldü
Küçük çocuğuna şiddet uygulayan baba gözaltına alındı
YEREL HABERLER Küçük çocuğuna şiddet uygulayan baba gözaltına alındı
Eğitimin ilk gününde Kocaeli’den 81 ildeki 81 okula pişmaniye gitti İlk kez pişmaniye yiyen öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı
YEREL HABERLER Eğitimin ilk gününde Kocaeli’den 81 ildeki 81 okula ...
Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı; 5 personel hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı; 5 ...
Banker Bilo filmi Kocaeli’de gerçek oldu Avrupa’ya götürmek için paralarını aldığı 27 göçmeni otoyol kenarına bırakarak kaçtı Göçmenleri yol kenarına terk eden şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Banker Bilo filmi Kocaeli’de gerçek oldu Avrupa’ya ...
Darıca Gençlerbirliği personeli ölümden döndü
YEREL HABERLER Darıca Gençlerbirliği personeli ölümden döndü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X