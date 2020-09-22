Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’de her geçen gün parklara yenisini ekleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Köşklüçeşme Mahallesi’nde yeni park inşa çalışmasında incelemelerde bulundu.

Gebze’de park çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatı doğrultusunda harekete geçen Park Ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir yandan mevcut parkları revize ederken, bir yandan da yeni parklar inşa ediyor. Mahallelerde belirlenen uygun alanlara park kazandırmak üzere belirlenen program dahilinde harekete geçen ekiplerin çalışmalarını yakından takip eden Başkan Büyükgöz, denetimlerini sürdürüyor. Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, Köşklüçeşme Mahallesi 537/1 sokaktaki yeni park inşa çalışmalarını inceleyen Başkan Büyükgöz, birim yetkililerinden bilgi aldı.

Başkan yardımcısı Ali Kaya ve ilgili birim müdürlerinin de hazır bulunduğu denetimde çalışmalar hakkında bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın güven içerisinde ve aileleriyle birlikte vakit geçirebileceği, oyunlar oynayabileceği parklara yenilerini eklemek üzere ekiplerimiz çalışıyor. Oyun grupları, yürüyüş parkurları, spor aktivite alanları, kamelyasıyla bütünlüklü ve kullanımlı parkların imalatına ilçemizin dört bir yanında devam ettireceğiz. Çocuklarımız bu yeni parklarında gönüllerince eğlensinler istiyoruz. Her şey onlar için” dedi.

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