Kocaeli'de firari 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´de, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden arananlara yönelik operasyonda, 1´i eski vergi müfettişi olan 3 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden aranan firarilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 1'i eski vergi müfettişi olan 3 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2020-09-22 11:45:51
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