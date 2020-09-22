Dedesini bıçaklayarak öldürdü

Selda Hatun TAN/ KANDIRA, (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kandıra ilçesinde, akli dengesi yerinde olmayan Cavit Ö. (31) dedesi Salim Ö.´yü (87) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 09.30 sıralarında, Kandıra Sinanlıbilallı Mahallesi´nde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmayan Cavit Ö., bilinmeyen nedenle aynı evde yaşadığı dedesi Salim Ö.´yü ekmek bıçağıyla yaraladı. Kalbine yakın bölgeden yaralanan Salim Ö., haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi tarafından hastaneye götürüldüğü sırada yaşamını yitirdi.
Cavit Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Selda Hatun TAN
2020-09-22 11:46:14
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