"Her şey devletten beklenmez" diyerek su depolarını boyadılar

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan köylüler, “Her şeyi devletten beklememek lazım” diyerek köylerini renklendirmek için el ele vererek su depolarını boyadılar.

Kocaeli’nin en uzun içme suyu hattı olma özelliğine sahip Kandıra Nasuhlar Köyü’ndeki hattın su deposu, köylüler tarafından boyanarak temizlendi. İmece usulü bir araya gelen köylüler, boyama işleminin yanı sıra deponun çevresinde biriken otları da temizledi. Depoların ve hatların temizlik ve bakımın hizmetlerinin İSU tarafından yapıldığını söyleyen köylüler, "Boya İSU’dan işçilik bizden. Her şeyi Devletten beklememek lazım” dediler.

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