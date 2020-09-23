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2 çocuk annesi Zerga, önce okuma yazma öğrendi sonra üniversite kazandı

DHA

2 çocuk annesi Zerga, önce okuma yazma öğrendi sonra üniversite kazandı


Ergün AYAZNabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Zerga As (30) okuma yazma öğrenmenin verdiği heyecanla ilkokul, ortaokul ve liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavını başarıyla geçerek, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümünü kazandı. Zerga As kendisiyle gurur duyduğunu söyledi.
Okuma yazmayı öğrenmek için Körfez Halk Eğitim Merkezi'ne giden ve okuma yazmayı öğrenen Zerga As, ilköğretim ve liseyi bitirdi. Üniversite sınavlarına hazırlanan Zerga As, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümünü kazandı. Tersanede çalışan eşiyle birlikte okuma-yazma kursuna hazırlandıklarını söyleyen Zerga As, "Evlendikten sonra eşim okuma yazma öğrenmemi önerdi. O da aynı şekilde okuma yazma kursuna yazılmıştı. Okuma yazma öğrendikten sonra, hocam beni eğitim hayatıma devam etmem konusunda teşvik etti. İlerleyen yıllarda ortaokul diplomamı da aldım ve bu eğitim bana yetmedi, liseye de devam etmek istedim. Liseyi de açıktan bitirdim. Bu eğitim süreci benim için biraz zor geçti ama imkansız değildi. Benim için hiçbir şey imkansız değil, çünkü çok azimli olduğumu düşünüyorum. Liseyi bitirdikten sona üniversite sınavına girdim ve şu anda Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümünü kazandım." dedi. 
'EŞİM BENİ DESTEKLEYEREK GURUR DUYDU'
Hem çocuk bakarak hem de böyle bir hedefin peşinden koşmanın kendisi için zor olduğunu belirten Zerga As, "Çok gururluyum, özellikle bir kadın olarak kendimle gurur duyuyorum. Sadece okumak olsaydı benim için daha kolay olurdu. Hem eve bakmak, hem çocuğa bakmak, hem de ayrıca böyle bir hedefin peşinden koşmak benim için daha zor oldu. Şu anda üniversiteyi kazandım. İki tane çocuğum var bu süreç de zor olabilir ama hiç gözüm korkmuyor bu konuda. Eşim beni sürekli destekliyor, gurur duyuyor benimle. Çevremizdeki insanlar arasında gurur duyanlar da var. Bundan sonraki hedefim üniversiteyi bitirdikten sonra kendi mesleğimle ilgili bir şeyler yapmak. Bölümümü bitirip mezun olduğum zaman, mesleğimde güzel bir şekilde ilerlemek istiyorum." diye konuştu. 
'ÇOK AZİMLİYDİ VE ÇABUK ÖĞRENDİ'
Zerga As'ın öğretmeni Esra Karagöz, "İlk dersinde keşfettim onu, ilk dersinden itibaren hakikaten bir şeyler yapabileceğine inandım. Hatta önce şüphe duydum daha önceden okul okumuş olabilir diye. Hem çok azimliydi hem de her şeyi çok çabuk öğrendi. Ben açıkçası liseyi bitireceğini biliyordum o konuda çok emindim. Üniversite sınavlarını denemesini tavsiye ettim. Zerga'yı tanıdıkça biraz da umutlandım açıkçası. En azından denemekten ne kaybederiz diye üniversite için teşvik ettim ve sonunda başardık. İnşallah daha büyük başarılar da gelecektir. Ben daha nice Zerga'ları bekliyorum buraya." dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Ergün AYAZ-Nabi YAZICI
2020-09-23 07:44:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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