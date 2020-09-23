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Kocaelispor’un yeni transferi Bahattin Köse iddialı konuştu: "Uyum sağladığımızda açık ara farkla şampiyon oluruz"

İHA

Kocaelispor’un yeni transferi Bahattin Köse iddialı konuştu: "Uyum sağladığımızda açık ara farkla şampiyon oluruz"

– Misli.com 2. Lig'e evinde 2 puan kaybederek başlayan Kocaelispor’da ligin en iddialı takımı olduklarını söyleyen Bahatitn Köse, "Uyum sağladığımızda açık ara farkla şampiyon oluruz" dedi.
Misli.com 2. Lig'in iddialı takımlarından Kocaelispor'da Manisa FK hazırlıkları, galibiyet parolası ile başladı. Yapılan antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, “İstemediğimiz sonuçla karşılaştık. Sezonun ilk maçları hep zordur ama ne olursa olsun kazanmak zorundaydık. Takımımız istediğimiz görüntüyü vermedi. Birçok nedeni olabilir; uzun süredir resmi maç oynamama, aramıza çok geç katılan arkadaşlarımızın eksiğinin olması gibi. Eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Manisa maçının hazırlıklarına başladık. Gerçekten iddialı rakiple oynayacağız. Bizde Kocaelispor’a yakışır şekilde mücadele edip istediğimiz sonucu alıp döneceğiz. Ligin hedef takımlarından bir tanesi. Son 3 yıldır 1. Lig'i hedeflediler. Bir üst ligi kovalarken aynı ligde kalıyorlar. Her sene güçlenerek kadro yapılanması içerisindeler. Bu sezon da Çorum deplasmanında galibiyetle başladılar. Taktiksel bir maç olacak. Kolay olmayacak bir maç. Zorluk derecesi yüksek maç. Ama biz Kocaeli’yiz. Kocaeli’ye yakışır şekilde mücadele edeceğiz. Sonuç alıp döneceğiz” dedi.

“Bahattin bir silah, hazır olduğunda çok daha etkili olacak"
Takımla iyi bir hazırlık dönemini geçiren Mervan yerine maça 2 gün kala kadroya katılan Bahattin’i tercih etme nedeni için Dinçel, “Bahattin bir silah, hazır olduğunda çok daha etkili olacak. Hazırlık dönemini bireysel olarak sürekli antrenman yaparak geçirdi. Son 2 gün de bizimle çalıştı. Tercih sırasında Bahattin’i seçtik. Pozisyona girdi, rakip savunmayı zorladı. Gol atabilirdi, attırabilirdi. Etkili olduğunu düşünüyorum. Mervan ise genç yeteneğimiz. Sezon öncesini iyi geçirdi. Geçen sezona göre üstüne koyarak devam ediyor. O da bu takıma faydalı olarak genç bir oyuncumuz” diye konuştu.

Serdar ve Talha ayrılıyor
Geçen yıldan beri takımda olan, kendilerine kulüp bulmaları istenen ancak takım bulamayınca Kocaelispor’a dönen Serdar Ümit Deniz ve Talha Mayhoş ayrılık sinyali verdi. Haftanın ilk antrenmanına katılmayan iki futbolcunun ayrılmak istediklerini bildirdikleri belirtildi. Takımdan ayrılacak olan ve sakat oyuncularla ilgili değerlendirme yapan Dinçel, “Kendileri böyle bir karar almış. Yönetim kurulu ve teknik heyetin dışında aldıkları karar. Biz de saygı duyuyoruz. Aydın, Ankara’dan ev taşıdı. Aşırı yorgun olduğu için dinleniyor. Kaptanda da maçtan sonra oluşan çok küçük bir ağrı var. Dün tedavisini yaptı, bugün de devam etti. Kuvvet çalışacak. Kuvvet ve tedaviyle ilgilisi sorunu var. Batuhan da antrenman eksiği olan grubun içinde. Takımla yüzde yüz çalışmaya bugün başladı” şeklinde konuştu.

"Farkla şampiyon oluruz"
Yarım sezon futbol oynayamadan Samsunspor’dan ayrılan ve transferinin hemen ardından Kocaelispor'un ilk maçında 11'de yer alan Bahattin Köse ise ligde iddialı olduklarını söyledi. Köse, “İyi bir takımız, Uyum sağladığımızda açık ara farkla şampiyon oluruz. 2 ay doğru düzgün idman yapamadım. Maç benim için zordu. 90 dakikayı çıkarabildim. İyi takımların olduğu gruptayız. Zor grupta şampiyon olmak daha güzel. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz. Ben Samsunspor ile ilgili hiç konuşmadım, konuşmak da istemiyorum. Allah büyüktür, her şeyi biliyor. Buraya gelerek yeni bir sayfa açtım. Çok yetenekli gençlerimiz ve şampiyonluk yaşamış tecrübeli oyuncularımız var. Uyum sağladığımız zaman sıkıntı yaşamayıp açık ara farkla şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Kocaelispor’a gelişim bir saat bile sürmedi. Başkan aradı ve seni istiyoruz dedi. Bende size gelmek istiyorum dedim. Yarım saat, bir saat sonra aradı. İşler halloldu. Gelmeden önce ilk taraftara sevindim. Böyle bir taraftara oynamayı istiyorum. Taraftarsız oynamanın uzun süreceğini sanmıyorum. Yakında kavuşuruz. Evdeki maçlar daha heyecanlı geçer. İnşallah şampiyonluğu onlara tattırıp sahanın içinde birlikte kutlayacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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