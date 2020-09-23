Darıca Belediyesi’nin dijital kütüphane uygulaması yayında

Darıca Belediyesi, herkes dilediği zaman kitap okuyabilsin diye dijital kütüphane uygulamasını hayata geçirdi. “Darıca Okuyor” uygulamasıyla birlikte kitapseverler indirdikleri program sayesinde yaklaşık 30 bin kitaba ulaşabilecek.

Darıca Belediyesi, kitapseverler için yeni bir uygulamaya daha imza attı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla herkesin istediği zaman istediği kitabı okuyabilmesi için dijital kütüphane uygulaması başladı. Uygulamayla kitapseverler, cep telefonları, tablet ya da bilgisayarlarına indirdikleri program sayesinde yaklaşık 30 bin kitaba ulaşabilecek. Bölgede bir ilk olan dijital kütüphane ile kitapseverler mekana ve zamana bağlı kalmaksızın istedikleri kitabı okuma şansı bulacak.

Darıca Okuyor uygulaması ile okuyucular, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun Türk klasiklerinden batı klasiklerine, ansiklopedilerden sözlüklere 28 konu başlığı altında yaklaşık 30 bin kitaba istedikleri zaman kolayca ulaşabilecekler. Kitapseverler ayrıca Darıca Okuyor uygulaması aracılığıyla kendilerine kitaplık oluşturabilecekler. Üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla eğitim videolarının da yer alacağı uygulamada diyetisyen ve aile danışmanlığı gibi alanlarda da eğitici ve bilgilendirici videolar yer alacak.

Eğitimi önemsediklerini ve Darıca’da herkese kitap okuma alışkanlığı kazandırmak istediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Eğitim ve okuma yaşam boyu süren bir alandır. Biz de Darıca Belediyesi olarak Darıcalı vatandaşlarımızın her zaman diledikleri her yerde bir tıkla okumalarına katkı sağlamak amacıyla Darıca Okuyor uygulamasıyla dijital kütüphane projemizi hayata geçirdik. Darıcalı vatandaşlarımız artık bu uygulama ile hızlı ve kolay bir şekilde diledikleri zaman, diledikleri yerde kitap okuyup, bilgiye ulaşabilecek” diye konuştu.

Kullanıcılar “Darıca Okuyor” uygulamasını telefonlarına indirerek adsoyad ve TC numarası ile sisteme kayıt olabilecekler.

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