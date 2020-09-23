Sürekli gelişen teknoloji ve yenilikler bu uygulamada toplandı

– Teknolojik gelişmelerin anında haber verildiği uygulama vitrine çıktı. Wookweb’in uygulaması dünyadan anlık gelişmeleri tek çatı altında buluşturuyor. Yeni projeler, yeni yatırım haberleri ve startup’lar da uygulamada yer alıyor.

Wookweb mobil uygulaması sayesinde kullanıcılar anlık olarak tüm gelişmelere ve haberlere erişebiliyor. Kullanıcılar, projelerinin son durumlarını uygulama sayesinde takip edebiliyor. Teknoloji ile ilgili son gelişmeler, girişimcilik ve yatırım haberleri, yeni projeler gibi bir çok yenilik uygulamada yer alıyor. Projeyi ve uygulamayı anlatan Wookweb kurucularından Semih Çakır, “Eğer bizimle beraber hayallerinizdeki projeyi geliştiriyorsanız; adım adım proje ile ilgili tüm gelişmelerden haberdar olabilir, projenin ilerleyişi ile ilgili detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Bizimle hayallerinizi süsleyen projeyi geliştirmiyorsanız üzülmeyin. Ufkunuzu açacak ve yeni fikirler edinmenizi sağlayacak farklı proje haberleri ile aklınızdaki müthiş fikrin gelişmesini sağlıyoruz” dedi.

Wookweb kurucularından Çağrı Çukurlu ise, “Wookweb, artık cebinize sığabilecek kadar küçük; içerisinde dünyaları barındıracak kadar da bucaksız. Uygulamaya giriş yaparak proje ya da projelerinizin durumunu kontrol edebilir, son gelişmeleri yakından takip edebilir ve haberlere göz atarak gündemi takip edebilirsiniz. Geleceğe açılan internet dünyasından eksik kalmanız, aynı zamanda teknolojiden de uzaktan kalmanıza neden olabilir. Ufkunuzu açarak, her zaman kafanızın bir köşesinde yer alan girişimcilik hayallerinizi Wookweb ile hayata geçirebilirsiniz. Bu harika uygulamaya sahip olmak ise tamamen ücretsiz. Google Play ve App Store’dan indirilebiliyor” diye konuştu.

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