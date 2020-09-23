Gebze'de kaçak cep telefonu operasyonu

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Selda Hatun TAN/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, yurt dışından kaçak getirilerek piyasaya sürülmek istenen 26 telefon ile 3 akıllı kol saati ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde 3 kişinin Türkiye´ye kaçak getirilen cep telefonlarını IMEI kopyalama yöntemiyle piyasaya sürdüğünü tespit etti. Gebze´deki 3 iş yeri ve evde yapılan aramada 26 akıllı telefon ve 3 akıllı kol saati ele geçirildi. 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Selda Hatun TAN

2020-09-23 18:31:16



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