10 oyuncusu hasta olan takımın teknik direktörü: Kadroyu korona çıkarıyor

Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´de, Misli.com 3. Lig temsilcisi Belediye Derincespor´da 10 oyuncunun Covid-19 testleri pozitif çıktı. 25 kişilik kadrosu 15 kişiye düşen takımın teknik direktörü Uğur Balcıoğlu, "Kadroyu bizim yerimize korona çıkarıyor" dedi.

Misli.com 3. Lig takımlarından Belediye Derincespor´un 10 oyuncusunda koronavirüs tespit edildi. Futbolcuların evlerinde ve belediye tesislerinde izolasyona alınmasının ardından takımın TFF´ye bildirdiği 25 kişilik kadrosu da 15 kişiye düştü. Bu hafta Manisaspor ile mücadele edecek takımda kadro sıkıntısıyla boğuşan teknik direktör Uğur Balcıoğlu, 2 kalecinin testlerinin koronavirüs çıkması üzerine altyapıdan 1 kaleciyi profesyonel yaptıklarını söyledi. Balcıoğlu, oyuncuların bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için gereken özenin gösterildiğini belirtti.

'ŞU AN 10 OYUNCUYA ULAŞTI HASTALIK'

Takımda koronavirüsün hazırlık kampında ortaya çıktığını söyleyen Uğur Balcıoğlu, "İkinci etap çalışmalarının son günlerinde Yozgatspor ile bir hazırlık maçı oynamıştık. Onlarda daha önceden koronavirüs tespit edilmişti. Sanırım bir oyuncumuz oradan kaptı. Kampın son günü oyuncumuzu buraya gönderip test yaptırdık. Önce negatif çıktı daha sonra biraz daha ağırlaşarak gribal enfeksiyon ve öksürüğe dönünce tekrar test yaptırdık. Bu sefer pozitif çıktı. Ama o süreç içinde negatifken, takımla beraberdi zaten. O süreç öyle başladı. Perşembe günü maç için federasyonun koyduğu kurallar gereği test yaptırdığımızda 6 oyuncumuzda korona tespit ettik. Maçtan sonra 2 oyuncumuz daha fenalaştı. Onlara da yapılan testlerde 2 oyuncuda daha tespit ettik. Dün sabah da 1 oyuncumuzun daha sonucu geldi. Şu anda 10 oyuncuya ulaştı hastalık. Bu oyuncuları kimsenin kalmadığı belediye tesislerinde izole ediyoruz. Burada yaşayanlar kendi evlerinde, odalarında izole oluyorlar. Devletin verdiği ilaçlar var. Onları kullanarak 14 günlük süreci geçirecekler" diye konuştu.

'MEVCUT KADROYU KORONA TESPİT EDİYOR'

Kalecilerin 2'sinde de pozitif sonuç çıkması nedeniyle kadroda sıkıntı oluştuğunu dile getiren teknik direktör Balcıoğlu, "Şu an kadromuzdaki sıkıntımız şu; bizim kalecimizin 2'si de pozitif çıktı. Altyapıdan bir kalecimiz vardı. 3'üncü kalecimiz olarak onu profesyonel yaptık. 4'üncü bir kalecimiz vardı. Onun evrakını bekliyorduk. Onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabi perşembe günü tekrar bir test var. Onlardan birinde daha pozitif çıkarsa kaleci sayımız 1´e inecek. Eğer evrakı da yetiştiremezsek kalecimiz olmayacak. Onun dışında şu an mevcut kadromuz 15 kişi. Zaten şu anda mevcut kadroyu korona tespit ediyor. Bizim yerimize kadroyu koronavirüs çıkarıyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2020-09-24 09:18:52



