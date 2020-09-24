Çeşitli suçlardan aranan 51 şahıs korona virüs denetimlerinde yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen korona virüs denetimleri kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde korona virüs salgınının yayılmasını önlemek ve aranması bulunan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında yapılan denetim ve kontrollerde 3 bin 458 iş yeri denetlenirken, 22 bin 288 kişi sorgulandı. Çalışmalar kapsamında il genelinde çeşitli suçlardan aranan 51 şahıs yakalanarak göz altına alındı.

Öte yandan yapılan denetimler kapsamında karantina ihlali yapan 23 şahsa, sosyal mesafe kuralına uymayan 17 şahsa, maske takmadığı için 299 şahsa ve korona virüs tedbirlerine uymayan 15 iş yerine olmak üzere toplam 354 adet idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

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