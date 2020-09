Hürriyet’ten mancarlı pide yemeğe davet

İzmit Belediyesi tüm sosyal tesislerinde hafta başından itibaren mancarlı pide ikram etmeye başlayacak.

İzmit’i her yönüyle tanıtmak isteyen ve çalışmalarını bu yönde devam ettiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesine kazandırdığı sosyal tesislerinde mancarlı pide ikramına başlayacak. Hürriyet, hafta başından itibaren belediyenin tüm sosyal tesislerinde haftanın bir günü mancarlı pide ikram etmeye başlayacak. İzmit’in kendine has tadı mancarlı pidenin tanıtımıyla ilgili olarak tasarladığı pek çok projesi Korona virüse takılan Hürriyet, İzmit Belediyesi bünyesinde faaliyete geçen sosyal tesislerde tüm İzmitlilere mancarlı pideyi tattıracak.

Gönüllü kadınların hazırlayacağı mancarlı pideyi İzmitlilere sunmaktan büyük gurur duyacağını belirten Başkan Hürriyet, "Pandemi sebebiyle insanlarımıza mancarlı pideyi tattıramadık. İnsanlar artık evlerinden çıkmaya başladığına göre şimdi de bizim binbir el emeği ile hazırladığımız mancarlı pideyi tatma zamanları da gelmiştir. İzmit Belediyesi bünyesine kazandırdığımız sosyal tesislerimizde haftada bir gün İzmitlilere bu kentin has tadı olan mancarlı pideden ikram edeceğiz. Mancarlı pidemiz önce vatandaşlarımızdan sonra tüm Türkiye ve Dünya’dan tam not alacak. Biz mancarlı pideyi dünyaya tanıtmaya kararlıyız. Ve bu kararımızı tüm İzmit görecek" dedi.

