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Kocaelispor'da şok istifa Teknik direktör istifa etti, yeni hoca hazırlıkları hemen başladı Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez: "Resmi istifa yok, yeni hocayla haftaya başlarız"

İHA

Kocaelispor'da şok istifa Teknik direktör istifa etti, yeni hoca hazırlıkları hemen başladı Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez: "Resmi istifa yok, yeni hocayla haftaya başlarız"

– Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor’da geçen yıl takımı şampiyon yapan ve yeni sezondaki ilk maçından galibiyet alamayan Teknik direktör Selahaddin Dinçel, sürpriz bir şekilde istifa ettiğini yönetime şifahen sundu. Ayrılığın resmiyet kazanması sonrasında Kocaelispor’da yeni hoca çalışmasının hafta başına kadar tamamlanacağı açıklandı.

“Ani bir gelişme oldu. Resmi istifa yok”
Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor Teknik direktörü Selahaddin Dinçel, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kulübe şifahen bildirilen kararın açıklanması sonrasında değerlendirme yapan Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Hocamız kendisi istifa etti. Henüz istifasını yazılı olarak bildirmedi, gerekçelerini de paylaşmadı. Bir şey açıklamak için erken. Ani bir gelişme oldu. Öncelikle gerekçesini öğrenelim. Varsa verilecek bir cevap veya yapılacak açıklama ona göre hareket ederiz. Şu anda bekliyoruz. Gün içinde açıklama yapılacaktır. Şifahen bildirilmiş istifadır, resmi olarak gelirse kulüp olarak resmi açıklamayı yaparız” dedi.

İsmet Taşdemir’i yalanladı
Teknik adamlık konusunda İsmet Taşdemir ile anlaşıldığına dair bilgilerin doğruyu yansıtmadığını da belirten Üzülmez, “Hoca varken başka bir hocayla görüşülmüş gibi bir şey söz konusu değil. Yanlış bilgi. Henüz kendisiyle hiç görüşmedik. Sadece İsmet hoca değil, hiç kimseyle görüşmedik. Bu konu duyulduktan sonra onlarca, yüzlerce isim gelmeye başladı. Burası Kocaelispor. İnsanlar burada çalışmak, hele hele şimdiki borcu olmayan, başarılarıyla tekrar öne çıkmaya başlamış Kocaelispor’da görev yapmak için haber yolluyor ya da aracılar koyuyor. Bugün yönetimle bir araya gelerek değerlendireceğiz. Ama acele etmeyi düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni hoca haftaya başlayacak
Yeni teknik direktör çalışmasına ilişkin yön haritasıyla ilgili olarak ise Hüseyin Üzülmez, “Alt yapı hocası zaten takımın başında. 2 gün sonra da deplasmanda önemli bir maçımız var. Konsantrasyonumuz şu an tamamıyla o maça olacak. Takımı bunun dışında tutarak ilgili kişilerle birlikte zaten gerekli görüşmeleri yapacağız. Önümüzdeki hafta antrenmanlara yeni hocayla başlarız diye tahmin ediyoruz. Bir çalışma yapalım, kamuoyunu zaten bilgilendireceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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