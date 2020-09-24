İzmit Belediyesinde çöp kutuları kalktı, atık miktarı azaldı

İzmit Belediyesi tarafından Haziran ayının başında başlatılan proje ile İzmit Belediyesi hizmet binası Belsa Plaza’dan çıkan atık çöp miktarı yüzde 60 oranında azaltıldı.

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık uygulamaları kapsamında belediye hizmet binası ofislerinde bulunan çöp kutuları Haziran ayı başında kaldırılmıştı. Kaldırılan çöp kutularının yerine atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlayacak atık toplama kutuları koridorlara yerleştirilmişti. Çöp kutularının ofislerden kaldırılmasıyla iş gücünden tasarruf edilirken, geri dönüştürülebilir atıkların uygun kutulara atılarak tekrar ekonomiye kazandırılması sağlandı. Haziran ayında başlayan çalışma sonunda 3 ay gibi kısa bir sürede hizmet binasından çıkan ve atık döküm alanlarına gönderilen atık çöp miktarı yüzde 60 oranda azaltıldı. Buna paralel olarak geri dönüştürülebilir atık miktarı aynı oranda arttı ve bu atıkların geri dönüşümleri sağlanarak çevre kirliliğin önüne geçildi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığındaki İzmit Belediyesi personellerinin duyarlılığı da 3 aylık dönemde hizmet binasındaki atık miktarının büyük oranda azaltılmasında etkili oldu. İzmit Belediyesi ekipleri, atıkların geri dönüştürülerek çevre kirliliğinin önüne geçmek için yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

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