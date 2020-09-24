Mühendis, evinin banyosunda intihar etti

Nabi YAZICI/ DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Derince ilçesinde, gemi mühendisi Niyazi Ş. (58), evinin banyosunda tabancayla yaşamına son verdi.
Olay, sabah saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi´nde meydana geldi. Niyazi Ş., sabah uyandıktan sonra banyoya gitti. Silah sesini duyan ailesi, banyoya girdiğinde Niyazi Ş.'yi kanlar içerisinde gördü. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, Niyazi Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekipler olay yerinde incelemede bulunurken, Niyazi Ş.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.
Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Nabi YAZICI
2020-09-24 11:24:16
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