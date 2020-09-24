Erg\u00fcn AYAZ-Nabi YAZICI\/K\u00d6RFEZ(Kocaeli),(DHA)-KOCAEL\u0130 K\u00f6rfez Fatih \u0130lkokulu \u00f6\u011frencileri ve \u00f6\u011fretmenleri koronavir\u00fcs tedbirleri kapsam\u0131nda ba\u015flat\u0131lan y\u00fcz y\u00fcze e\u011fitimde okul bah\u00e7esine \u00e7izilen sosyal mesafe halkalar\u0131n\u0131n i\u00e7erisinde `Erik dal\u0131\u00b4 m\u00fczi\u011fi e\u015fli\u011finde\u00a0oynad\u0131. \u00d6\u011frencilerden gelen talep do\u011frultusunda bu etkinli\u011fin d\u00fczenlendi\u011fini belirten okul m\u00fcd\u00fcr\u00fc Atilla \u00d6zt\u00fcrk, ama\u00e7lar\u0131n\u0131n okula yeni ba\u015flayan \u00e7ocuklara okulu sevdirmek oldu\u011funu ifade etti.K\u00f6rfez Fatih \u0130lkokulu \u00f6\u011frencileri ve \u00f6\u011fretmenleri, y\u00fcz y\u00fcze e\u011fitimin kapsam\u0131nda \u00f6\u011frencilere okulu sevdirmek amac\u0131yla sosyal mesafe halkalar\u0131n\u0131n i\u00e7erisinde `Erik dal\u0131\u00b4 oynad\u0131. \u00d6\u011frenciler, okulun hoparl\u00f6rlerinden \u00e7al\u0131nan `Erik dal\u0131\u00b4 \u015fark\u0131s\u0131 e\u015fli\u011finde kendilerine ayr\u0131lan alanlarda sosyal mesafeli bir \u015fekilde doyas\u0131ya e\u011flendi.Uzun bir aradan sonra okullar\u0131n yeniden a\u00e7\u0131lmas\u0131n\u0131n sevincini ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden okul m\u00fcd\u00fcr\u00fc Atilla \u00d6zt\u00fcrk, \u00f6\u011frenci ve \u00f6\u011fretmenlerden gelen bu talep do\u011frultusunda bu etkinli\u011fi d\u00fczenlediklerini s\u00f6yledi. Ama\u00e7lar\u0131n\u0131n okula yeni ba\u015flayan \u00f6\u011frencilere okulu sevdirmek oldu\u011funu ifade eden \u00d6zt\u00fcrk, \u00c7ocuklar\u0131m\u0131za `Okullar\u0131n a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ilk g\u00fcn ne yapmak istersiniz?\u00b4 diye sorduk \u00f6\u011frencilerimiz de okul bah\u00e7esinde oyun oynamak istediklerini s\u00f6yledi. Derse girmek isteyenler de oldu ama \u00f6\u011frencilerimizin y\u00fczde 90\u00b4\u0131 okul bah\u00e7esinde \u00f6\u011fretmenlerle beraber oyun oynamak istedi. Biz de kendilerine s\u00f6z verdik. Okullar\u0131n a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ilk g\u00fcn sizlerle beraber halay \u00e7ekece\u011fiz, oynayaca\u011f\u0131z dedik. Ayr\u0131ca Milli E\u011fitim Bakan\u0131 Ziya Sel\u00e7uk da okullar\u0131n a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ilk g\u00fcn ilk teneff\u00fcs\u00fcn 40 dakika olaca\u011f\u0131 s\u00f6z\u00fcn\u00fc vermi\u015fti. Biz de bu s\u00f6ze istinaden hem bizim verdi\u011fimiz s\u00f6z\u00fcm\u00fcz\u00fc hem de bakan\u0131m\u0131z\u0131n talebini yerine getirmek \u00fczere ilk teneff\u00fcs\u00fcm\u00fczde a\u00e7t\u0131\u011f\u0131m\u0131z m\u00fczikle bah\u00e7ede e\u011flendik. Hem \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z e\u011flendi hem de mesafeli bekleyen velilerimiz e\u011flendi. dedi. \u00c7OCUKLARA OKULU SEVD\u0130RMEM\u0130Z LAZIM Yapt\u0131\u011f\u0131 etkinlikle olumlu tepkiler ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Atilla \u00d6zt\u00fcrk, \u0130lkokulda okulun a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ilk g\u00fcn \u00e7ok \u00f6nemlidir. E\u011fer \u00e7ocu\u011fumuz okulu severse, \u00f6\u011fretmenini severse e\u011fitimde ba\u015far\u0131l\u0131 oluyor. \u00c7ocuk sevmeyerek ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 zaman s\u0131k\u0131nt\u0131 oluyor. A\u011flayan \u00e7ok fazla \u00f6\u011frencimiz oluyor baz\u0131lar\u0131 s\u0131n\u0131fa girmek istemiyor. Bu \u00e7ocuklar\u0131m\u0131za okulu sevdirmemiz gerekiyor. Bu olayda bizim \u00fczerimize d\u00fc\u015feni yapt\u0131k, \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z ok mutlu bir \u015fekilde okula gelip gidiyorlar. \u00c7ocuklar\u0131m\u0131z okul i\u00e7erisinde verilen talimatlara uyuyor, ke\u015fke b\u00fcy\u00fcklerimiz de \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z kadar kurallara uyabilse. diye konu\u015ftu.DHA-Genel T\u00fcrkiye-Kocaeli \/ K\u00f6rfez Erg\u00fcn AYAZ-Ali\u015fan KOYUNCU-Nabi YAZICI2020-09-24 13:05:44