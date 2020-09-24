Okul bahçesinde 'Erik dalı' müziğiyle sosyal mesafeli oyun

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okul bahçesinde 'Erik dalı' müziğiyle sosyal mesafeli oyun

DHA

Okul bahçesinde 'Erik dalı' müziğiyle sosyal mesafeli oyun


Ergün AYAZ-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ Körfez Fatih İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan yüz yüze eğitimde okul bahçesine çizilen sosyal mesafe halkalarının içerisinde `Erik dalı´ müziği eşliğinde oynadı. Öğrencilerden gelen talep doğrultusunda bu etkinliğin düzenlendiğini belirten okul müdürü Atilla Öztürk, amaçlarının okula yeni başlayan çocuklara okulu sevdirmek olduğunu ifade etti.
Körfez Fatih İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, yüz yüze eğitimin kapsamında öğrencilere okulu sevdirmek amacıyla sosyal mesafe halkalarının içerisinde `Erik dalı´ oynadı. Öğrenciler, okulun hoparlörlerinden çalınan `Erik dalı´ şarkısı eşliğinde kendilerine ayrılan alanlarda sosyal mesafeli bir şekilde doyasıya eğlendi.
Uzun bir aradan sonra okulların yeniden açılmasının sevincini yaşadıklarını ifade eden okul müdürü Atilla Öztürk, öğrenci ve öğretmenlerden gelen bu talep doğrultusunda bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Amaçlarının okula yeni başlayan öğrencilere okulu sevdirmek olduğunu ifade eden Öztürk, "Çocuklarımıza `Okulların açıldığı ilk gün ne yapmak istersiniz?´ diye sorduk öğrencilerimiz de okul bahçesinde oyun oynamak istediklerini söyledi. Derse girmek isteyenler de oldu ama öğrencilerimizin yüzde 90´ı okul bahçesinde öğretmenlerle beraber oyun oynamak istedi. Biz de kendilerine söz verdik. Okulların açıldığı ilk gün sizlerle beraber halay çekeceğiz, oynayacağız dedik. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da okulların açıldığı ilk gün ilk teneffüsün 40 dakika olacağı sözünü vermişti. Biz de bu söze istinaden hem bizim verdiğimiz sözümüzü hem de bakanımızın talebini yerine getirmek üzere ilk teneffüsümüzde açtığımız müzikle bahçede eğlendik. Hem çocuklarımız eğlendi hem de mesafeli bekleyen velilerimiz eğlendi." dedi.
'ÇOCUKLARA OKULU SEVDİRMEMİZ LAZIM'
Yaptığı etkinlikle olumlu tepkiler aldığını belirten Atilla Öztürk, "İlkokulda okulun açıldığı ilk gün çok önemlidir. Eğer çocuğumuz okulu severse, öğretmenini severse eğitimde başarılı oluyor. Çocuk sevmeyerek başladığı zaman sıkıntı oluyor. Ağlayan çok fazla öğrencimiz oluyor bazıları sınıfa girmek istemiyor. Bu çocuklarımıza okulu sevdirmemiz gerekiyor. Bu olayda bizim üzerimize düşeni yaptık, çocuklarımız ok mutlu bir şekilde okula gelip gidiyorlar. Çocuklarımız okul içerisinde verilen talimatlara uyuyor, keşke büyüklerimiz de çocuklarımız kadar kurallara uyabilse." diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI
2020-09-24 13:05:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çayırova Belediyesi 'Sıfır Atık Belgesi' aldı
YEREL HABERLER Çayırova Belediyesi 'Sıfır Atık Belgesi' aldı
Başkan Büyükakın, "Yeni yatırım için en sağlam ve hazır ülke Türkiye’dir"
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, "Yeni yatırım için en sağlam ve ...
Mühendis, evinin banyosunda intihar etti
YEREL HABERLER Mühendis, evinin banyosunda intihar etti
Büyükşehir’in desteklediği öğrenciler roket yarışmasına katıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir’in desteklediği öğrenciler roket ...
Yeni transfer Muhammed Gönülaçar: "Kocaelispor’un oynadığı her lig, Süper Lig’dir"
YEREL HABERLER Yeni transfer Muhammed Gönülaçar: "Kocaelispor’un ...
Bebeğinizde bu belirtiler varsa dikkat Belirtiler 6 aylıkken başlıyor, erken teşhis büyük önem arz ediyor
YEREL HABERLER Bebeğinizde bu belirtiler varsa dikkat Belirtiler 6 ...
İzmit Belediyesinde çöp kutuları kalktı, atık miktarı azaldı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesinde çöp kutuları kalktı, atık miktarı ...
Kocaelispor'da şok istifa Teknik direktör istifa etti, yeni hoca hazırlıkları hemen başladı Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez: "Resmi istifa yok, yeni hocayla haftaya başlarız"
YEREL HABERLER Kocaelispor'da şok istifa Teknik direktör istifa ...
10 oyuncusu pozitif çıkan takımın teknik direktörü: Kadroyu korona yapıyor
YEREL HABERLER 10 oyuncusu pozitif çıkan takımın teknik direktörü: ...
10 oyuncusu pozitif çıkan takımın teknik direktörü: Kadroyu korona yapıyor
YEREL HABERLER 10 oyuncusu pozitif çıkan takımın teknik direktörü: ...
Gezici Kütüphane Başiskele’de kitapseverlerle buluştu
YEREL HABERLER Gezici Kütüphane Başiskele’de kitapseverlerle buluştu
İlimtepe’nin çehresini değiştirecek yolda ilk adım atıldı
YEREL HABERLER İlimtepe’nin çehresini değiştirecek yolda ilk adım ...
Hürriyet’ten mancarlı pide yemeğe davet
YEREL HABERLER Hürriyet’ten mancarlı pide yemeğe davet
Çeşitli suçlardan aranan 51 şahıs korona virüs denetimlerinde yakalandı
YEREL HABERLER Çeşitli suçlardan aranan 51 şahıs korona virüs ...
10 oyuncusu hasta olan takımın teknik direktörü: Kadroyu korona çıkarıyor
YEREL HABERLER 10 oyuncusu hasta olan takımın teknik direktörü: ...
10 oyuncusu hasta olan takımın teknik direktörü: Kadroyu korona çıkarıyor
YEREL HABERLER 10 oyuncusu hasta olan takımın teknik direktörü: ...
Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşıp kayalıklardan atladı 
YEREL HABERLER Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşıp ...
Gebze'de kaçak cep telefonu operasyonu
YEREL HABERLER Gebze'de kaçak cep telefonu operasyonu
Kültür Tepesi’nin parkeleri yenilendi
YEREL HABERLER Kültür Tepesi’nin parkeleri yenilendi
İzmit Belediyesinden kent tarihine yolculuk
YEREL HABERLER İzmit Belediyesinden kent tarihine yolculuk
Maskesini doğru takanlara, bandolu kutlama ve bilet hediyesi
YEREL HABERLER Maskesini doğru takanlara, bandolu kutlama ve bilet ...
Sokakta maskesini doğru takanları tiyatro bileti ile ödüllendirdiler Maskelerini doğru takında bando eşliğinde tiyatro bileti kazandılar Kocaeli'de yapılan sosyal deney ile doğru maske kullanımı yapanlar ödüllendirildi
YEREL HABERLER Sokakta maskesini doğru takanları tiyatro bileti ile ...
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı o fotoğrafa cevap verdi Başkan Büyükakın “Bunun siyasetini yapıyorlarsa onlara yazıklar olsun”
YEREL HABERLER Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı o fotoğrafa cevap ...
Dernek lokalinde, şizofreni hastasının 5 bıçak darbesiyle ağır yaralandı
YEREL HABERLER Dernek lokalinde, şizofreni hastasının 5 bıçak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X