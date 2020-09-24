Kocaeli’de kurulan EBA destek noktası interneti olmayan öğrencilerin yardımına koştu Öğrenciler Bilgi Evlerinde kurulan sistemle canlı ders alıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli’de kurulan EBA destek noktası interneti olmayan öğrencilerin yardımına koştu Öğrenciler Bilgi Evlerinde kurulan sistemle canlı ders alıyorlar

İHA

Kocaeli’de kurulan EBA destek noktası interneti olmayan öğrencilerin yardımına koştu Öğrenciler Bilgi Evlerinde kurulan sistemle canlı ders alıyorlar

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde EBA destek noktası, korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam etmeleri gereken ancak internet alt yapılıları bulunmayan öğrencilerin yardımına koştu.
Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla eğitimlerine uzaktan eğitim modeli ile evlerinde devam eden öğrenciler için Kocaeli’nin Darıca ilçesinde EBA destek noktaları kuruldu. 45 bin öğrencinin bulunduğu ilçede teknolojiye erişim eksikliği ve internet sorunu yaşayan öğrenciler için 9 binada 150’nin üzerinde bilgisayarla uzaktan eğitim modeline destek veriliyor. Oluşturulan destek noktası, internet altyapısı olmayan öğrencilerin, derslerini yapabilmelerine imkan sağlıyor. Destek noktasından yararlanan öğrenciler, memnun kaldıkları hizmet sayesinde derslerini aksatmıyor.

Evde interneti olmayanların yardımına destek noktaları koştu
EBA destek noktası sayesinde derslerini tamamladığını söyleyen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Doğukan Baş, “Cerrahpaşa Tıp Fakültesine yerleştim bu sene. Darıca’da oturuyorum. Birinci sınıfa başladım. Tabi pandemi dolayısıyla üniversiteye bire bir gidemiyoruz. Bu da biraz hayal kırıklığına uğrattı bizi. Tabi su süreçte yine uzaktan derslerimiz devam ediyor. Ama benim evde bu durumum olmadığı için internet ve bilgisayar gibi. Bilgi Evi’ne başvurdum. Buraya geldim. Hemen yardımcı oldular. Burada bilgisayardan girip her gün gelip dersime giriyorum. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Kendi kulaklığımla geliyorum. Dersimi burada hocalarımla üniversitenin sistemi üzerinden hocalarımla yapıyorum” dedi.

“Korona virüs varken okula gitmek kötü olur”
Destek noktasının kendileri için faydalı olduğunu söyleyen 2. sınıf öğrencisi Mehmet Talha Uzun yaptığı açıklamada, “Burada derslerime giriyorum. Bilgisayarımı açıp ders dinledim. Ama bugün beden eğitimiydi. Beden eğitiminde sadece biraz sohbet edebildik. Şuan korona virüs varken okula gitmek daha kötü bir şey olur. Burası biraz daha kalabalık değil. O yüzden burada yapınca daha güzel oluyor" diye konuştu.

9 Bilgi Evi’nde 150’nin üzerinde bilgisayar tahsis edildi
Oluşturulan EBA destek noktası hakkında bilgi veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise, “Son süreçte okulların açılmasıyla beraber sahada gördüğümüz internet eksikliği ve EBA’yla alakalı bazı çocuklarımızın bilgisayar eksikliğini görür görmez ekibimizle beraber hemen bir refleks geliştirdik. Bilgi Evlerimizin tamamı hocalarımızla beraber EBA destek noktalarına çevirdik. Her mahalle de her Bilgi Evimizde bilgisayarlarımız, internetimiz çocuklarımızın emrinde. Ders görmekte, ders almakta sıkıntı yaşayan bütün çocuklarımızı buraları kendi evleri kendi mekânları gibi. Zaten onlar buralara alışıktı. Mahallelerinde bu hizmeti görüyorlardı. Elimizde şuanda bizim 9 tane fiziki binamız var. 3 tane mahalle semt konaklarımız var. Semt konaklarımızda da internet hizmetimiz var. Bilgisayarıyla gelen çocuklarımıza bu konuda yardımcı oluyorlar. 9 tane bilgi evinde yaklaşık 150’in üzerinde bilgisayarımız var. Çocuklarımıza anında destek olabileceğimiz” şeklinde konuştu.

“Bütün ekibimiz maskeli”
EBA destek noktalarında pandemi kurallarının da titizlikle işlediğini ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Pandemi kurallarında burada hijyen, temizlik, sosyal mesafe olmazsa olmazımız. Zaten bütün ekibimiz maskeli. Dezenfekte girişlerimiz var. Kolonyalarımız var. Bu süreçte sosyal mesafeye de dikkat etmek suretiyle, Cumhurbaşkanımızın da söylemiş olduğu mesafe, hijyen ve temizlik konularında da ekiplerimiz çok ciddi gayret ve önem gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Büyükgöz’den esnaflarla çay sohbeti
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz’den esnaflarla çay sohbeti
Okul bahçesinde 'Erik dalı' müziğiyle sosyal mesafeli oyun
YEREL HABERLER Okul bahçesinde 'Erik dalı' müziğiyle sosyal mesafeli ...
Okul bahçesinde 'Erik dalı' müziğiyle sosyal mesafeli oyun
YEREL HABERLER Okul bahçesinde 'Erik dalı' müziğiyle sosyal mesafeli ...
Çayırova Belediyesi 'Sıfır Atık Belgesi' aldı
YEREL HABERLER Çayırova Belediyesi 'Sıfır Atık Belgesi' aldı
Başkan Büyükakın, "Yeni yatırım için en sağlam ve hazır ülke Türkiye’dir"
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, "Yeni yatırım için en sağlam ve ...
Mühendis, evinin banyosunda intihar etti
YEREL HABERLER Mühendis, evinin banyosunda intihar etti
Büyükşehir’in desteklediği öğrenciler roket yarışmasına katıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir’in desteklediği öğrenciler roket ...
Yeni transfer Muhammed Gönülaçar: "Kocaelispor’un oynadığı her lig, Süper Lig’dir"
YEREL HABERLER Yeni transfer Muhammed Gönülaçar: "Kocaelispor’un ...
Bebeğinizde bu belirtiler varsa dikkat Belirtiler 6 aylıkken başlıyor, erken teşhis büyük önem arz ediyor
YEREL HABERLER Bebeğinizde bu belirtiler varsa dikkat Belirtiler 6 ...
İzmit Belediyesinde çöp kutuları kalktı, atık miktarı azaldı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesinde çöp kutuları kalktı, atık miktarı ...
Kocaelispor'da şok istifa Teknik direktör istifa etti, yeni hoca hazırlıkları hemen başladı Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez: "Resmi istifa yok, yeni hocayla haftaya başlarız"
YEREL HABERLER Kocaelispor'da şok istifa Teknik direktör istifa ...
10 oyuncusu pozitif çıkan takımın teknik direktörü: Kadroyu korona yapıyor
YEREL HABERLER 10 oyuncusu pozitif çıkan takımın teknik direktörü: ...
10 oyuncusu pozitif çıkan takımın teknik direktörü: Kadroyu korona yapıyor
YEREL HABERLER 10 oyuncusu pozitif çıkan takımın teknik direktörü: ...
Gezici Kütüphane Başiskele’de kitapseverlerle buluştu
YEREL HABERLER Gezici Kütüphane Başiskele’de kitapseverlerle buluştu
İlimtepe’nin çehresini değiştirecek yolda ilk adım atıldı
YEREL HABERLER İlimtepe’nin çehresini değiştirecek yolda ilk adım ...
Hürriyet’ten mancarlı pide yemeğe davet
YEREL HABERLER Hürriyet’ten mancarlı pide yemeğe davet
Çeşitli suçlardan aranan 51 şahıs korona virüs denetimlerinde yakalandı
YEREL HABERLER Çeşitli suçlardan aranan 51 şahıs korona virüs ...
10 oyuncusu hasta olan takımın teknik direktörü: Kadroyu korona çıkarıyor
YEREL HABERLER 10 oyuncusu hasta olan takımın teknik direktörü: ...
10 oyuncusu hasta olan takımın teknik direktörü: Kadroyu korona çıkarıyor
YEREL HABERLER 10 oyuncusu hasta olan takımın teknik direktörü: ...
Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşıp kayalıklardan atladı 
YEREL HABERLER Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşıp ...
Gebze'de kaçak cep telefonu operasyonu
YEREL HABERLER Gebze'de kaçak cep telefonu operasyonu
Kültür Tepesi’nin parkeleri yenilendi
YEREL HABERLER Kültür Tepesi’nin parkeleri yenilendi
İzmit Belediyesinden kent tarihine yolculuk
YEREL HABERLER İzmit Belediyesinden kent tarihine yolculuk
Maskesini doğru takanlara, bandolu kutlama ve bilet hediyesi
YEREL HABERLER Maskesini doğru takanlara, bandolu kutlama ve bilet ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X