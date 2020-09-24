Başiskele’de imar yolu açma çalışmaları devam ediyor

Kocaeli Başiskele Belediyesi, vatandaşlar için cazibe merkezi haline gelen Başiskele’yi yeni imar yolları açmaya devam ediyor.

Bir yandan Koronavirüs salgınıyla mücadele eden bir yandan da planlı altyapı ve üstyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında yeni imar yolları açarak vatandaşların taleplerini yerine getiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni yerleşim alanlarının oluştuğu Damlar Mahallesi Bilici Sokak ve Alacahan Sokak’ta yol açımı ve yol dolgusu çalışmalarını tüm hızıyla gerçekleştiriyor. Ekipler, ayrıca açılan yeni yolların alt yapılarını tamamladıktan sonra üst yapı çalışmalarını da yapıyor.

Bu kapsamda belediye ekipleri, Seymen Mahallesi Sinanoğlu Sokak’ta parke yol yapmak için hazırlık yaparken, Yuvacık Yakacık Mahallesi Altın Sokak'ta parke yol çalışmasını tamamladı. Yeşilyurt Mahallesi Yükseliş Sokak’ta ise asfalt yol yapımı için hazırlıklar sürüyor.

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