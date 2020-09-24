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Yaşamına son veren Furkan'ın genç kızın intiharından etkilendiği iddiası

DHA

Yaşamına son veren Furkan'ın genç kızın intiharından etkilendiği iddiası


Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren Furkan C. (18), toprağa verildi. Furkan'ın dayısı Orhan C., yeğeninin İzmir'deki bir genç kızın intiharından çok etkilendiğini, yaşamına son vermeden önce genç kızın sosyal medya hesabına mesaj attığını söyledi.
Dün gece saatlerinde, Darıca Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi üzerindeki falezlerin bulunduğu alanda ceset görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede yaşamını yitiren kişinin Furkan C. olduğu belirlendi. İtfaiye ekipleri de falezlerden inerek Furkan C.'nin cesedini Sahil Güvenlik'e ait bota alınmasını sağladı. Gencin cesedi kıyıya çıkarılırken, olay yerinde incelemede bulunuldu. Araştırma yapan polis ekipleri, bir kargo firmasında çalışan Furkan C.'nin sosyal medya hesabından intihar edeceği yönünde yazılar paylaştığı bilgisine ulaştı. Paylaşımda içki veya uyuşturucu maddenin etkisinde kalmadığını belirten Furkan C., bunalım veya depresyonda olmadığını ifade ederek, bunun günlerce, haftalarca hatta aylarca üzerinde düşündüğü bir konu olduğunu ve sonucunda böyle bir karara vardığını söylediği görüldü. Furkan C. bir araba, bir ev veya herhangi bir şey uğruna yıllarını harcamak istemediğini, iş hayatının kendisine çok yorucu geldiğini ifade ederek, her şeyi arkada bırakıp gitmenin mantıklı geldiğini, gökyüzünde huzur bulacağını belirtti.
İNTİHAR EDEN GENÇ KIZIN HESABINA MESAJ ATTI
Furkan C.'nin yaşamına son vermeden önce İzmir´de intihar eden bir genç kızın sosyal medya hesabında şu paylaşımları yaptığı, intihar eden Melisa isimli genç kıza 'Mel' diye hitap ettiği görüldü:
"Son kez buradayım Mel. Aynı söz verdiğim gibi, ölene kadar seni unutmayacaktım sana bol bol yazacaktım sözümü tuttum. Şu an bir uçurumun kenarındayım. Bunlar sana son sözlerim. Kalbim hızlı hızlı çarpıyor. Doğayı, güneşi, denizi son bir defa hissediyorum. Merak etme sakinim ve korkmuyorum. Birazdan ölmüş olurum. Oraya yanına gelmek için sabırsızlanıyorum. Gelince bol bol uzun uzun konuşalım Mel buna ihtiyacım var olur mu?"
TOPRAĞA VERİLDİ
İntihar eden gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Gebze'ye getirildi. Gebze Adem Yavuz Mahallesi Elmas Camii´nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına ailesi ve vatandaşlar katıldı. Gencin cenazesi Adem Yavuz Mezarlığı'nda toprağa verildi. Babası inşaat işçisi olan, 4 kardeşten biri olan Furkan'ın ölümü büyük üzüntü yarattı.
'İZMİR´DEKİ İNTİHAR OLAYINDAN ÇOK ETKİLENİYOR'
Furkan'ın dayısı Orhan C. yeğeninin sosyal medya kurbanı olduğunu ileri sürerek, "Furkan ailesine ve etrafına çok saygılı bir çocuktu. İçine kapanık sessiz biriydi. Ben yetkililerden şunu istiyorum; bir gençlik var, bu gençlik sosyal medyada yaşıyor. Sosyal medyada ve hepsi intihara meyilli paylaşımlar yapıyor. Devlet yetkililerimizden ricamız bunları eğitsinler. Sosyal medyadaki sahte hesaplar, intihara meyilli paylaşımlar yaparak gençleri intihara yönlendiriyor. Lütfen bizim başımız yandı başkalarının canı yanmasın. Şüphelendiğimiz kimse yok. Furkan çok sessiz sakin" dedi.
Furkan'ın, İzmir'de bir gencin intiharından etkilendiğini belirten Orhan C., "5 Eylül'deki Melisa'nın intihar olayı var ve İzmir'deki bir intihar olayından çok etkileniyor. Etkilenmesi sonucunda oraya her gün mesaj atıyor. Biz bunun farkında değiliz ve bunu çok sayıda çocuklar yapıyor. Furkan'ın intihar notunun altında da birçok çocuk aynı şeyleri yazıyor. Aileler bunları görmüyor, bilemiyorlar. Çocuklar kendilerine sanalda bir dünya kurmuşlar. Çocuklarımıza telefonları ve bilgisayarları veriyoruz ama nasıl bir dünyada yaşadıklarını takip etmiyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; sosyal medyada çok büyük tehlike var lütfen el atın" diye konuştu.
Orhan C., aile içerisinde hiçbir sıkıntı olmadığını ifade ederek, "Aile içinde hiçbir sıkıntı problem yok. Baba normal işçi profilinde, annesi ev hanımı profili gayet düzgün ve huzurlu bir ortamda büyüdü Furkan. Biz kendi halinde insanlarız. Sosyal medya için bu tip sahte hesaplar için bir şeyler yapılsın" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT
2020-09-24 19:49:36

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