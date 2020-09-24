Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma'nın kardeşi için talimat verdi

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, takılan işitme cihazı sayesinde ilk defa duyduğu seslerle yaşadığı sevinci heyecan yaratan 10 yaşındaki Fatma Afaş'ın, kendisi gibi işitme engelli olan kardeşi 3 yaşındaki Sara'nın tedavi edilmesi için talimat verdi. Minik Sara, tedavisi için sağlık kontrolünden geçirildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Fares ve Gusun Afaş çiftinin 7 çocuğundan biri olan doğuştan işitme engelli Fatma Afaş´ın önceki gün kulağına işitme cihazı takıldı. Fatma Afaş duyduğu seslere ellerini sallayarak ve gülümseyerek tepki verirken, yaşadığı sevinç duygulandırdı. Fatma Afaş´ın yaşadığı sevinç ve kendisi gibi işitme engelli olan kardeşi Sara'nın da haber olmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuğun tedavisi için devreye girdi. Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü´ye minik Sara'nın tedavisi için talimat verdi. Bunun üzerine Fatma´nın kardeşi Sara Afaş, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi´nde ve işitme cihazları satan firmada sağlık kontrolünden geçirildi. Doğuştan işitme kaybı olan Sara´nın birkaç ay içerisinde yapılacak cerrahi operasyonun ardından hem işitip hem de konuşabileceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Nabi YAZICI
2020-09-24 20:06:25
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