Motosiklet hırsızlarından birinin 34 sabıkası çıktı

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Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, motosiklet çalan ve 34 sabıka kaydı bulunan T.Ö. ile M.G.B., polisin operasyonu ile yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, park halindeki bir motosikletin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hırsızlığın yaşandığı sokak üzerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin daha önceden benzer suçlardan 34 adet sabıka kaydı bulunan T.Ö. ve 1 adet sabıka kaydı bulunan M.G.B. olduğunu belirledi. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden T.Ö. tutuklanırken, M.G.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2020-09-24 21:34:40



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