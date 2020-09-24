13 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan kişi, yedek lastik çalarken yakalandı



Alişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir otomobilden yedek lastik çalan, 13 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.I. ile 6 adet sabıka kaydı bulunan S.Y. gözaltına aldı. İki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gebze Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilden yedek lastik çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde otomobilden lastik çalan kişilerin daha önceden kasten adam yaralama ve hırsızlık suçlarından aranan 14 adet sabıka kaydı bulunan, 13 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.I. ile 6 adet sabıka kaydı bulunan S.Y. olduğu belirlendi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.I. ve S.Y. tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU

2020-09-24 21:41:42



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