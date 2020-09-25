İzmit Belediyesi Neşet Ertaş’ı türküleriyle anacak

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İzmit Belediyesi, İzmit Unutmaz etkinlikleri kapsamında 2012 yılında aramızdan ayrılan Türk Halk Ozanı Neşet Ertaş’ı 25 Eylül 2020 Cuma günü saat 20.00’de Yahya Kaptan Amfi Tiyatro’da türküleriyle anacak

İzmitlileri sanatla buluşturan İzmit Unutmaz etkinlikleri kapsamında bu hafta, aramızdan ayrılışının 8. yılında Türk Halk Ozanı Neşet Ertaş anılacak. Neşet Ertaş’ın türküleri, hayat hikâyesi ve eserlerini konu alacak olan etkinlikte genç yaşlı birçok İzmitli sandalyesini alarak bu benzersiz geceye ortak olabilecek. Müzisyen Doğan Aktaş’ın, ‘Bozkırın Tezenesi’ lakaplı ünlü ozanımız Neşet Ertaş’ın eserlerini seslendireceği etkinlik, 25 Eylül Cuma günü saat 20.00’de Yahya Kaptan Amfi Tiyatro’da tüm İzmitlilerle buluşacak. Ünlü ozan Neşet Ertaş’ın anma gecesine katılmak için İzmitlilerin sandalyelerini alması yeterli.

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