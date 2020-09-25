Asılsız yangın ihbarında bulunup, İtfaiye Haftası'nı kutladılar

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Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) İZMİT´te, iş yerinin yandığına dair itfaiyeye asılsız ihbarda bulunan gayrimenkul sektöründe hizmet veren bir firmanın personeli, itfaiye ekipleri geldiğinde İtfaiye Haftası´nı konfeti patlatıp, pasta keserek kutladı.

İzmit Ömerağa Mahallesi´nde gayrimenkul sektöründe hizmet veren bir firmanın personeli itfaiyeyi arayarak iş yerinin yandığına dair asılsız ihbarda bulundu. İhbar üzerine itfaiye ekipleri, kısa sürede belirtilen yere ulaştı. Araçlardan inip iş yerine girmek isteyen itfaiye erleri, iş yerinin kapısında konfetilerle karşılandı. Kısa bir süre şaşkınlık yaşayan itfaiye erleri, ihbarın asılsız olduğunu İtfaiye Haftası nedeniyle sürpriz yapıldığını anladı. Daha sonra kendileri için hazırlanan pastayı kesen itfaiye erleri, iş yeri personeli ile hatıra fotoğrafı çekildi.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2020-09-25 16:39:24



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