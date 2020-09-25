Kocaeli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 11 kişi serbest bırakıldı

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Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün jandarma yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilen 1 açıkta jandarma astsubay, 2 ihraç jandarma astsubay, 1 ihraç jandarma uzman çavuş, kamudan ihraç 3 öğretmen, 1 ihraç yardımcı doçent, 2 ihraç araştırma görevlisi ve 1 öğretmen olmak üzere toplam 11 kişiden 10'u etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Adliyede işlemleri tamamlanan 11 kişi, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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