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Ağaçlık alan alev alev yandı Mangal yaparken, az kalsın faciaya yol açıyorlardı Bir vatandaş elindeki küçücük kap ile yangını söndürmeye çalıştı

İHA

Ağaçlık alan alev alev yandı Mangal yaparken, az kalsın faciaya yol açıyorlardı Bir vatandaş elindeki küçücük kap ile yangını söndürmeye çalıştı

– Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir ilköğretim okulunun yanında bulunan ağaçlık alan alev alev yandı. İtfaiye ekipleri evlere de yakın bölgede çıkan yangını, faciaya yol açmadan söndürdü.
Yangın 17.00 sıralarında Mersincik Mahallesi Çakabey İlköğretim Okulu yanında bulunan alanda meydana geldi. Sık sık alkol alan vatandaşların uğrak noktası olan alanda, alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla alev alev yanan alan kısa sürede kontrol altına alındı. Bir vatandaş eline aldığı minik kap ile yangını söndürmeye çalıştı.
Yangının mangal yapmak için yakılan ateşten çıktığı tahmin edilirken, vatandaşlar sık sık bölgeye gelenlerin olduğunu ifade etti.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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