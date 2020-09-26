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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu eşekler emekliliğin tadını 5 yıldızlı tesiste çıkartıyor

İHA

Bu eşekler emekliliğin tadını 5 yıldızlı tesiste çıkartıyor

Yıllarca Mardin’nin sokaklarında çöp toplayan eşekler, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olan ve Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya’da emekliliklerinin keyfini sürüyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesinde uzun yıllardır araçların giremediği bölgelerde çöp toplama işlerine yardım eden eşekler, Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda emekliliklerinin tadını çıkarıyor. Mısır Eşeği olan hayvanlar, beyaz tüyleriyle hayvanat bahçesine renk katıyor. Veteriner hekimleri tarafından her gün düzenli olarak bakımı yapılan eşekler, vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor. Uzun yıllar çalışan ve artık çalışma süresini dolduran eşekler, bundan sonraki yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürerek, emekliliğin keyfine varacak.
Eşeklerin Mardin’de sokak aralarında çöp toplayan eşekler olduğunu belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, “Daha sonra emekliliği yaklaşan eşekleri, farklı tabiat parklarına, doğal yaşam bahçelerine vermeyi düşündüler. Bu vesileyle biz de talep edip, emekliliklerini daha rahat bir şekilde geçirmeleri için eşekleri talep ettik. Aslında cisn olarak Mısır eşeği bu eşeklerimiz. Aynı zamanda Mardin’deki çalışmalarından sonra burada tekrar dinlenmeleri, rehabilite olmaları, kalan ömürlerini daha iyi bir şekilde geçirmeleri için misafir etmekteyiz eşeklerimizi” dedi.

“7/24 hayvanların bakımına ve beslenmesine dikkat ediyoruz”
Eşeklerin barınaklarında bakım ve tedavilerinin veteriner hekimler ve hayvan bakıcıları tarafından gerçekleştirildiğini dile getiren Alioğlu, “Zootekniğimiz tarafından belirlenen bir yem rasyonumuz var. Yani yem ihtiyaçları buna göre karşılanmaktadır, mevsimine göre farklılık göstermektedir bunlar. Bununla beraber herhangi bir tıbbi müdahale gerektiren bir durum söz konusu olduğunda hayvanlarımıza anında müdahale edebilen veteriner hekimimiz bulunmaktadır alanımızda, veteriner teknikerimiz bulunmaktadır. Alanımız içerisinde bulunan rehabilitasyon merkezimiz çatısı altında her türlü klinik müdahalesi de yapılıyor hayvanlarımızın. Her alanları kontrol altındadır. 7/24 dediğimiz şekilde bir çalışmayla hayvanlarımızın bakımına, beslemesine özellikle dikkat ediyoruz” diye konuştu.

“Emekliliğin tadını çıkarıyorlar”
Vatandaşların özellikle renklerinden dolayı eşekleri çok merak ettiklerini kaydeden Alioğlu, “Emekli eşeklerimiz burada tabiri caizse emekliliğin tadını çıkarıyorlar. Burada yaptığımız tüm çalışmalar onların refahı ve düzeni için. Hatta şu anda kaşınmak için hayvanımız kaşınma aparatında. Bu da onları çok rahatlatıyor. Daha huzurlu olmalarını sağlıyor. Bütün hayvanlarımıza olduğu gibi eşeklerimiz için de gerekli düzenlemeleri yapmaktayız burada. Vatandaşlar çok merak ediyorlar. Özellikle renklerinden dolayı, beyaz eşekler bunlar ve cana da yakınlar, insanların yanlarına da geliyorlar. Zaten bulunduğumuz ortamda Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nın içerisinde bir kafes anlayışı değil de çit anlayışıyla, bir çiftlik modeliyle, insanlarla en yakın şekilde diyalogda olmaları için düzenlendiğimizden dolayı, insanlar onlara yaklaşabiliyor, sevebiliyor. Bakımları o kadar güzel ki hayvanlarımız yavrulamaya da başladı. Çok güzel diyaloglar gerçekleşebiliyor burada” şeklinde konuştu.

“Hayvanların refah içerisinde yaşayabilecekleri bir ortam sunduk”
Ormanya’nın bir çocuk hayvanat bahçesi olduğunu aktaran Alioğlu, “Biz bir çocuk hayvanat bahçesiyiz. Hayvanat bahçeleriyle ilgili Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünün çıkarmış olduğu hayvan barınaklarının metrekaresine kadar belli olan bir yönetmelik var. Biz bunun çok daha üzerinde, hayvanların refah içerisinde yaşayabilecekleri bir ortam sunduk. Örneğin kaşınma aparatlarına kadar, otomatik sulama sistemlerine kadar, diğer yem ve bakım ihtiyaçlarına kadar her şeyi düşündüğümüz bir ortam içerisinde şuanda hayvanlarımız. Aynı zamanda bunları da bir kenara bırakıyorum, hayvanlarla bakıcıların, onunla çeşitli oyunlar oynaması, sevmesi, insanlarla burada olan diyaloglarına kadar hayvanlarımızın her şekilde yanında olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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