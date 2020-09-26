Gebze'de orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü

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Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla kontrola altına alınıp, söndürüldü. Yangında 10 dönümlük alan zarar gördü

Gebze ilçesi Cumaköy yakınlarında bulunan ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Yükselen dumanı gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri, yangına müdahale etti. İstanbul'dan da takviye ekipler gönderildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın, yüksek gerilim hatları ve yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 10 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT

2020-09-26 15:06:32



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