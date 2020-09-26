İzmit'te iki komşu aile, park yeri nedeniyle birbirine girdi

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, iki komşu aile arasında park yeri tartışması nedeniyle kavga çıktı. İki aileden kavgaya karışan 7 kişi darp raporu almak üzere hastaneye başvurdu.

Olay, saat 18.30 sularında İzmit Alikahya Bağlar Sokak üzerinde meydana geldi. Komşu iki aile arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, kavgaya karışan aile üyelerini ayırdı. Her iki aile de birbirinden şikayetçi oldu. Kavgaya karışan iki aileden 7 kişi darp raporu almak için hastaneye başvurdu. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2020-09-26 19:55:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.