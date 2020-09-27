Ağaç ile park halindeki araçlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Alişan KOYUNCUNabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin önce yol kenarında bulunan ağaca, ardından da park halindeki 2 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.15 sıralarında Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi´nde meydana geldi. Fethi Bayraktar yönetimindeki 41 H 7847 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 20 metre savrularak önce yol kenarında bulunan bir ağaca, ardından park halindeki 2 araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağacın bir bölümü kırılarak kaldırıma devrildi. Şans eseri o sırada kaldırımda kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Fethi Bayraktar ile beraberindeki Ayşe Arslan´ı araçtan çıkardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan 2 yaralı tedaviye alındı. Ağacın devrilmesi nedeniyle trafiğe kapanan cadde ise ekiplerin temizlik yapmasının ardından yeniden açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Alişan KOYUNCUNabi YAZICI

2020-09-27 00:58:37



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