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Gebze'de, palet fabrikasında yangın (2)- Yeniden

DHA

Gebze'de, palet fabrikasında yangın (2)- Yeniden


Alişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir palet fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında fabrikanın depolama alanı, idari binası ve bahçesinde bulunan çok sayıda palet küle döndü.
Yangın, gece saatlerinde Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi´nde bulunan bir palet fabrikasının depo olarak kullanılan bölümünde bilinmeyen nedenle çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede fabrikanın diğer bölümlerine de sıçradı. Fabrikadan yükselen dumanı görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada fabrikaya gelen işçiler, fabrika bahçesinde bulunan paletleri tutuşmaması için duvardan dışarıda bulunan boş araziye çıkarmaya çalıştı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında fabrikanın depolama alanı, idari binası ve bahçesinde bulunan çok sayıda palet küle döndü. Ekiplerin fabrikada soğutma çalışması devam ediyor.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU
2020-09-27 03:02:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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