Neşet Ertaş İzmit’te anıldı

8 yıl önce hayatını kaybeden Neşet Ertaş, İzmit'te düzenlenen etkinlikte unutulmaz eserleriyle anıldı.

İzmit’te 'Bozkırın Tezenesi' lakaplı halk ozanı Neşet Ertaş aramızdan ayrılışının 8. yılında Yahya Kaptan Amfi Tiyatroda düzenlenen konserle anıldı. Konsere, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ile meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen konserde Neşet Ertaş'ın unutulmaz eserleri Grup Sin tarafından seslendirildi. Ertaş'ın unutulmaz eserlerinin seslendirildiği konserde, pandemi tedbirleriyle Amfi Tiyatroyu dolduran vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı.

Tük Halk Müziğinin en önemli temsilcilerden Neşet Ertaş'ın hayatından kesitler sunan Doğan Aktaş, büyük ustanın unutulmaz parçalarını İzmitliler için seslendirdi. Vatandaşlar, pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen konserde Neşet Ertaş'ın birbirinden kıymetli türkülerini Doğan Aktaş ile birlikte hep bir ağızdan söyledi. Doğan Aktaş'ın bağlamasını adeta konuşturduğu konserde vatandaşlar, zaman zaman duygulandı. Konserin ardından açıklamalarda bulunan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, "İzmit Unutmaz etkinlikleri kapsamında ülkemizde hizmet etmiş, değer verilmiş kişileri kentimizde anıyoruz. Böylece toplumsal hafızayı canlı tutmuş ve gelecek kuşaklara da bu değerlerimiz aktarmış oluyoruz. Türk Halk Müziğinin sayısız eser vermiş duayen ismi Neşet Ertaş'ı ölüm yıl dönümünde minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

Dilek Yalçın konuşmasının ardından Grup Sin üyelerine İzmit Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeleri takdim etti.

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