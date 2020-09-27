2000 yıllık boş tümülüsü define uğruna talan ettiler 10 yıl önce boş olduğu tespit edilse de defineciler vazgeçmiyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde erken Roma döneminden kaldığı tahmin edilen yaklaşık 2 bin yıllık tümülüs, müze görevlilerinin boş olduğunu belirlemesine rağmen defineciler tarafından talan edilmeye devam ediliyor.

İzmit Akmeşe Tümülüsü olarak da bilinen erken Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık mezar alanı, defineciler tarafından her geçen gün parçalanıyor. Akmeşe Mecidiye ve Güvercinlik mevkileri arasında bulunan Büyüktepe mevkindeki Akmeşe Tümülüsü olarak da bilinen alanın 1993 yılında yapılan koruma kazıları sonrasında yetkililer tarafından boş olduğu belirlendi. Alanın İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından sit alanı ilan edilerek koruma altına alınması sonrasında da defineciler tarafından defalarca kazıldığı tespit edildi. Gönüllü olarak alanı koruyan köylüler, definecilerin kazdıkları alanı zarar görmemesi için defalarca elleriyle kapattıklarını söylediler.

Tümülüsün kaçak defineciler tarafından talan edildiğini söyleyen Mecidiyeköy eski muhtarı İdris Derin, “Bu tümülüs kaçak defineciler tarafından kaçak kazı yapılırken bir ihbar üzerine kurtarma kazısı yapıldı 1993 yılında. Kurtarma kazısında burasının daha önceden dönem soygunu yediği ve içinde ya da herhangi bir yerinde bir şey olmadığı tespit edildi. Fakat sonradan gelen defineciler tarafından tarihi dokuya hep zarar verildi” dedi.



Defineciler kazdı, köylüler korumak için kapattı

Kurtarma kazılarında yapının 2 bin yıllık olabileceğinin tahmin edildiğini belirten Derin, “O zamanın yetkilileri, daha önceden dönem soygunu yiyen yapının arka duvarının yıkılmış olduğu, 2 bin yıl oranında ve erken Roma dönemine ait olabileceğini söylemişlerdi. Herhangi bir yazıt olmadığı için tam tarihini saptayamamışlardı. Sonradan defineciler bunu talan etmesin diye 23 defa kapatmak zorunda kaldık. Onlar açtı, biz üzerini örttük. Yine geçen yıl yine bu arka kısmında gizli bir çalışma yapmak istemişler herhalde. Fakat biz devamlı kontrollerimizle böyle bir şey yapmalarına müsaade etmedik ama bayağı bir talan edilmiş" diye konuştu.

Sit alanı ilan edilen alanın koruma altında olduğunu ifade eden Derin, “Bu da Mecidiye ve Güvercinlik alanında bulunan Büyüktepe mevkiinde aslen de Akmeşe Tümülüsü olarak geçmekte. İl Kültür Müdürlüğü bunu korumaya almıştı. Buradan geriye doğru birinci dereceden sit alanı olarak korumaya almıştır” şeklinde konuştu.

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