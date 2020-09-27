Kocaeli'de 2 grup birbirine girdi: 3 yaralı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Körfez Atalar Mahallesi sahilinde meydana geldi. 2 kişi bilinmeyen bir sebeple kavga etmeye başladı. Daha sonra bu kişilerin arkadaşları da kavgaya dahil olunca 2 grup birbirine girdi. Balta ve satırın da kullanıldığı iddia edilen olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ismi öğrenilemeyen 2 kişiyi gözaltına alırken, yaralanan 3 kişi ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşanan kavga bölgedeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 2 kişinin konuştukları sırada kavga etmeye başlaması ve diğer kişilerin olaya dahil olması üzerine kavganın büyümesi yer alıyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2020-09-27 18:30:39
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