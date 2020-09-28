İş ilanına başvuran genç kızlara taciz zanlısı adliyede



Haluk TURGUT/ GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, verdiği ilana iş başvurusunda bulunan genç kızlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen H.T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarıldı.

Gebze´de sosyal medyada iş ilanı vererek, kendisini bir inşaat firmasının sahibi gibi gösteren kişi, iddiaya göre, telefonda görüşüp, yazıştığı kişilere özel asistan aradığını belirterek, yüksek ücret vereceğini, bunun karşılığında da ofis içerisinde her şeyi kabul etmesi gerektiğini belirterek, taciz söylemlerinde bulundu. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından polis soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonucu kimliği belirlenen H.T. gözaltına alındı. H.T.´nin bir iş yeri sahibi olmadığı, geçici süre ile bazı işlerde çalıştığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.T., adliyeye çıkarıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT

2020-09-28 11:31:30



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