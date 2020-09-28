Karamürsel’e yeni mesire alanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Yalakdere Mahallesi’ndeki piknik alanını mesire alanına dönüştürüyor.

Kentin birçok yerinde yeşil alanlar oluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alanlara bir yenisini daha ekliyor. Daha önce vatandaşlar tarafından piknik yapmak amacı ile kullanılan Karamürsel ilçesi Yalakdere Mahallesi’ndeki 2 bin 500 metrekarelik alan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından mesire alanı haline getiriliyor. Yapılacak olan çalışma ile alana sosyal donatılar yerleştirilerek, vatandaşların daha rahat bir şekilde piknik yapabilmesi sağlanacak. Topçudere Sokak ile Nehir Sokak arasındaki alanda oluşturulacak olan mesire alanı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından diri örtü temizliği yapıldı.

Çalışmalar dahilinde dere kenarına 40 kamyon taş ile tahkimat yapıldı ve 625 metreküp bitkisel toprak serildi. Mesire alanı oluşturma çalışması kapsamında alana 2 adet çeşme konuldu ve vatandaşların rahat bir şekilde yürümesi için yürüyüş yolu yapılıyor. Alanda toprak tesviyesi yapılarak bu alana çim tohumu atılacak. Mesire alanına gelen vatandaşların ihtiyacı için baybayan tuvalet inşa edilecek ve çocukların eğlenebilmesi için çocuk oyun grubunun imalatı gerçekleştirilecek.

Vatandaşların ihtiyacını düşünerek yapılan çalışmalarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, alana kamelya, piknik masası ve çöp kovaları koyacak. Ayrıca diğer çalışmalar kapsamında aydınlatma işleri, 70 metre tel çit imalatı ve dere üzerinden geçiş sağlayan köprünün onarımı yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.