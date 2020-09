Özel halk otobüsleri periyodik olarak dezenfekte ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmeti veren 2 bin 100 özel halk otobüsünün dezenfeksiyon işlemini periyodik olarak gerçekleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadelesine her alanda devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok kullandığı toplu taşıma araçları Kocaeli Büyükşehir Belediyesince dezenfekte ediliyor. Yaz mevsimi ve tatil sezonunun sona ermesiyle birlikte çalışma hayatı yoğunluk kazanınca, toplu taşıma araçlarının kullanımı da arttı. Salgınla mücadelenin her anını titizlikle takip eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerek kendi bünyesinde gerekse Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda gerekli önlemleri almaya devam ediyor. Bu önlemler içerisinde toplu taşıma araçlarının dezenfekte edilmesi büyük önem arz ediyor.

Kocaeli genelinde Ulaşımpark A.Ş. 336 otobüsü, 2 bin 100 özel halk otobüsü ile vatandaşlara toplu taşıma hizmeti veriyor. Salgınla mücadele kapsamında özel halk otobüslerinin dezenfekte edilmesi işleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı birimlerince yapılıyor. Bu kapsamda İzmit merkezde Batı Terminali, Güney Terminali ve Doğu Terminali’nde, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde ise ilgili terminallerde dezenfekte ekiplerince dezenfekte işlemleri her gün dönüşümlü olarak yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.