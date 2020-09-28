Elektrik tellerinde akıma kapılan maymun telef oldu



Erol POLAT/DARICA(Kocaeli)(DHA)KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde kurulu bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'ndaki barınağından kaçan yavru maymun, yol kenarındaki elektrik tellerine atlayınca akıma kapılıp, telef oldu.

Bünyesinde 260 tür ile yaklaşık 3 binin üzerinde hayvanı barındıran Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda bulunan barınağından kaçarak çevredeki ağaçlara saklanan yavru maymun hayvanat bahçesi görevlilerince yakalanmak istendi. Ellerinde file kepçelerle yavru maymunu kovalayan görevliler onu yakalamayı başaramadı. Bu sırada bulunduğu ağaçtan diğer ağaca zıplayan yavru maymun kendisini yakalamak isteyen görevlilere zor anlar yaşattı. Ağaçtan ağaca yer değiştiren maymun son olarak zıpladığı yol kenarındaki elektrik tellerinde sallanırken ayakları diğer tele temas edince enerji akımına kapıldı. Tellerde bir süre asılı kalan maymun daha sonra aşağıya düştü. Hayvanat bahçesi görevlileri yola kenarına düşüp telef olan maymunu hayvanat bahçesine götürdüler.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2020-09-28 15:10:09



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