İş ilanına başvuran genç kızlara taciz zanlısı adliyede (2)

SERBEST BIRAKILDI
Kocaeli´nin Gebze ilçesinde, iş ilanları vererek tuzağa düşürdüğü genç kızlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen H.T., sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Haluk TURGUT
2020-09-28 16:54:30
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