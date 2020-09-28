İş ilanına başvuran genç kızlara taciz zanlısı adliyede (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş ilanına başvuran genç kızlara taciz zanlısı adliyede (2)

DHA

İş ilanına başvuran genç kızlara taciz zanlısı adliyede (2)


SERBEST BIRAKILDI
Kocaeli´nin Gebze ilçesinde, iş ilanları vererek tuzağa düşürdüğü genç kızlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen H.T., sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Haluk TURGUT
2020-09-28 16:54:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapıldı Tırmandığı elektrik tellerinde akıma kapılıp metrelerce yüksekten düşen maymun yaralandı Yaralı maymun hayvanat bahçesinde tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına ...
Fethiye Caddesi’nin yenilenme projesi halka bırakıldı
YEREL HABERLER Fethiye Caddesi’nin yenilenme projesi halka bırakıldı
Azerbaycanlı öğrencilerden Ermenistan’a büyük tepki: “Bu yaşıma kadar Ermenilerin yaptıkları yüzünden hala Dağlık Karabağ’ı göremedim” “Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacaktır “Hocalıda olan soykırımın videolarıyla büyüdük”
YEREL HABERLER Azerbaycanlı öğrencilerden Ermenistan’a büyük ...
İnsansız su altı aracıyla TEKNOFEST’te yarıştılar
YEREL HABERLER İnsansız su altı aracıyla TEKNOFEST’te yarıştılar
ULUSKON’dan Ermenistan’a sert tepki
YEREL HABERLER ULUSKON’dan Ermenistan’a sert tepki
Elektrik tellerinde akıma kapılan maymun telef oldu
YEREL HABERLER Elektrik tellerinde akıma kapılan maymun telef oldu
Elektrik tellerinde akıma kapılan maymun telef oldu
YEREL HABERLER Elektrik tellerinde akıma kapılan maymun telef oldu
Hürriyet’ten yardımsever İzmitlilere “Askıda Tablet ve Bilgisayar” çağrısı
YEREL HABERLER Hürriyet’ten yardımsever İzmitlilere “Askıda Tablet ...
İnşaat sektörü canlandı, yeni projeler bir bir yükseliyor
YEREL HABERLER İnşaat sektörü canlandı, yeni projeler bir bir ...
Başkan Bıyık, site sakinlerine misafir oldu
YEREL HABERLER Başkan Bıyık, site sakinlerine misafir oldu
KOBİS, 150 bin kişilik aile oldu
YEREL HABERLER KOBİS, 150 bin kişilik aile oldu
Başiskele’de gençler masa tenisi şenliğiyle eğlendi
YEREL HABERLER Başiskele’de gençler masa tenisi şenliğiyle eğlendi
Özel halk otobüsleri periyodik olarak dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Özel halk otobüsleri periyodik olarak dezenfekte ...
Sahte plaka ile gezerken uygulamada yakalandı
YEREL HABERLER Sahte plaka ile gezerken uygulamada yakalandı
İş ilanına başvuran genç kızlara taciz zanlısı adliyede
YEREL HABERLER İş ilanına başvuran genç kızlara taciz zanlısı ...
Gündoğdu ve Sanayi Mahallesi yeni asfalt yola kavuştu
YEREL HABERLER Gündoğdu ve Sanayi Mahallesi yeni asfalt yola kavuştu
Karamürsel’e yeni mesire alanı
YEREL HABERLER Karamürsel’e yeni mesire alanı
Başkan Büyükgöz Atlı Eğitim Merkezi'nde denetimde
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz Atlı Eğitim Merkezi'nde denetimde
Fabrikada çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Fabrikada çıkan yangın korkuttu
Fabrikada çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Fabrikada çıkan yangın korkuttu
İş ilanı verip, başvuran genç kızlara tacizde bulunan kişi yakalandı
YEREL HABERLER İş ilanı verip, başvuran genç kızlara tacizde bulunan ...
Sürücü sınavı yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Sürücü sınavı yapan otomobile çarpan motosiklet ...
Kocaeli'de 2 grup birbirine girdi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 2 grup birbirine girdi: 3 yaralı
Komşular kötü koku ihbarında bulundu, 6 gün önce öldüğü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Komşular kötü koku ihbarında bulundu, 6 gün önce ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X