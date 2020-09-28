Kırmızı ışıkta bekleyen halk otobüsüne tır çarptı: 4 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen özel halk otobüsüne tır çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Kaza öğlen saatlerinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D130 Karayolu eski garajlar mevkii, İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre D130 İzmit istikametine gittiği sırada kırmızı ışıkta bekleyen B.B. idaresindeki 41 K 9755 plakalı özel halk otobüsüne, E.G. idaresindeki 77 BD 823 plakalı tır çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan midibüs içerisindeki halk otobüsü sürücüsü B.B. ile araç içinde bulunan yolculardan H.D., B.T., ve T.D. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslara alınan yaralılar, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol geçici süreliğine trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçların yol kenarına çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.