Hayvanat bahçesinden firar eden maymun elektrik akımına kapılarak yaralandı Hayvanat bahçesinde tedavi altına alınan maymunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hayvanat bahçesinden kayayı sökerek kaçan 3 maymundan ikisi geri dönerken, 26 yaşındaki "Sarı" isimli maymun ise bir elektrik teline tırmanınca akıma kapılarak yaralandı. Hayvanat bahçesinde tedavi altına alınan maymunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2002 yılında Belçika'dan Türkiye'ye getirilen 26 yaşındaki maymun, Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda sabah barınağında bulunan kayayı sökerek 2 maymunla birlikte kaçtı. Barınağın dışına çıkan iki maymun bir süre sonra geri dönerken, Sarı isimli maymun hayvanat bahçesinin dışına çıkarak elektrik tellerine tırmandı. Tırmandığı tellerde akıma kapılarak metrelerce yükseklikten aşağıya düşen maymun, yaralı halde getirildiği hayvanat bahçesinde tedavi altına alındı. Metrelerce yükseklikten düşen maymunun kısa süreli bir baygınlık yaşadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



"Barınağındaki kayayı yerinden oynatıp çıkmışlar"

Olayla ilgili bilgi veren Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Genel Müdür Yardımcısı Simge Çelik Atasoy, "Sabah maymunlarımızı dışarıya barınaklarına aldık her sabah yapıldığı gibi. Ama daha sonra saat 11.00 gibi bir anons geldi. Maymunlarımızdan bir grup dışarıya çıkmışlar. Normalde kontroller yapılıyor. Fakat bu sefer bir kayayı yerinden oynatmış, bir taşı yerinden oynatmış ve oradan çıkmışlar. Daha sonra zaten yakalama ekiplerimiz var. Yakalama ekipleri hemen anons çekildi, geldiler. Daha sonra ilk iki tanesi erkek olanlar hemen geldiler zaten, yerlerine geçtiler. Onda sıkıntı yaşamadık. Ama dişi olanımız parkın dışına çıktı. Daha sonra orada elektrik tellerine çıkmış. Orada elektrik çarpınca yere düştü. Bizde kendisini aldık, karantinamıza götürdük. Zaten karantinaya giderken kendisine gelmişti. Daha sonra bütün veteriner tetkikleri yapıldı. Şu an sağlıklı bir şekilde karantinada, kendi kafesine gelmeyi bekliyor" dedi.



"Bütün gözlemleri yapıldı"

Veteriner kontrollerinin yapıldığını ve Sarı isimli maymunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Atasoy, "Öldü sanmaları çok doğal. Çünkü tellerden düşüp bayılmış zaten. Daha sonra biz karantinaya götürürken ayılmış. Şu anda bütün kanama olursa diye iç kanamaya yönelik bütün ilaçları yapıldı. Şimdi yavaş yavaş yemek verilmeye başlandı. Yemek yiyor. Su vermedik henüz, su vereceğiz. Bütün gözlemler yapıldı. Herhangi bir sıkıntısı yok, yaşamaya devam ediyor" diye konuştu.



"Her ay hayvan kaçmış gibi tatbikat yapıyoruz"

Hayvan kaçışlarıyla ilgili her ay tatbikat yaptıklarını ifade eden Atasoy, "Biz zaten böyle şeyler için hazırlıklıyız. Hayvan kaçışları hayvanat bahçelerinde çok olan şeyler. Ne yazık ki oluyor. Biz de o yüzden her ay mutlaka bir hayvan kaçmış gibi bir tatbikat yapıyoruz. Bunun için atış ekiplerimiz, yakalama ekiplerimiz, tahliye ekiplerimiz herkes görevini biliyor. Her ay bunları revize ederek hazırlığımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

