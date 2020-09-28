Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, TIR'ın, kırmızı ışıkta bekleyen yolcu minibüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Eski Garajlar mevkiinde meydana geldi. Ercan Gencer yönetimindeki 77 BD 824 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen Değirmendereİzmit hattında yolcu taşıyan Burak Bayram'ın kullandığı 41 K 9755 minibüse çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Burak Bayram ile yolcular Hakan Doktoroğlu, Burhan Tanışman ve Tülay Develi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolculara sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER
2020-09-28 20:11:48
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